Kauza Tvrdík, Tykač a slávistický spolek: Velká hra o pozemky
„Zachránil jsem fotbalovou Slavii a o to stejné se pokusím i v tomto případě!“ Jaroslav Tvrdík (58) takhle mluvil o bankrotujícím spolku SK Slavia sdružující 34 sešívaných oddílů. Teď mu prý pomůže jen rozprodej luxusních pozemků v širším centru Prahy…
Spolek má dle zjištění Seznam zpráv dluhy přes 200 milionů korun, zároveň ale vlastní obří areál v pražských Vršovicích, jehož rozloha činí okolo 20 hektarů. Důležité je, že do portfolia patří i pozemky pod fotbalovým Edenem včetně jeho okolí, kde má své dlouhodobé zájmy majitel klubu Pavel Tykač (62).
Ten už letos spolku poskytl (přes jednu ze svých firem) úvěr do výše 130 milionů korun, díky čemuž dostal část nemovitostí do zástavy. Nové vedení SK ale teď přikročilo k ještě ráznějšímu kroku – navrhuje velký rozprodej!
„Běžným provozem se spolek z dluhů nedostane a jiné realistické řešení než prodej majetku nemá,“ stojí v dokumentu určeném pro valnou hromadu svolanou na polovinu října. Vypracovalo ho zúžené představenstvo, kde podle serveru Neovlivni.cz nově tvoří nadpoloviční většinu Tvrdíkovi lidi. Komu tedy lukrativní pozemky nakonec přiklepnou?
|Předkládací zpráva viní z dluhů bývalého šéfa spolku Jiřího Vrbu (někdejší tiskový mluvčí fotbalové Slavie), který si prý z peněz neziskovky pořídil služební BMV, hradil golfové turnaje či si bez schválení vyplácel odměny.