Kopanec v tunelu, Trpišovský překoučoval Priskeho. Co Kaniův plán na lepší trávníky?

Kopanec v tunelu, Trpišovský překoučoval Priskeho. Co Kaniův plán na lepší trávníky pro ligu? • Zdroj: iSport.tv
O poločasové přestávce došlo v tunelu k potyčce, při níž fyzioterapeut Slavie nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu.
„Vždy slušný, hodný, tichý a přátelský fyzioterapeut. Nikdy za více než 10 let jsem u něj nezažil ani náznak něčeho podobného. Zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho,“ omlouvá kopanec slávistického fyzioterapeuta Daniela Bergera v útrobách Edenu Jaroslav Tvrdík. „Není to absolutně pravda. Jaroslav Tvrdík buď nemá o celé věci správné informace, nebo prostě neříká pravdu. Tohle jsou lži. Je to podlost toho největšího kalibru,“ reagoval za Spartu František Čupr. Derby, které nasměrovalo Slavii k obhajobě titulu, a v němž Jindřich Trpišovský jednoznačně předčil svého soka Briana Priskeho, má pořádně ostrou dohru.

Do nového dílu Ligy naruby se připojil i majitel Liberce Ondřej Kania: ten představil plán, který by celé lize zaručil kvalitnější trávníky za přijatelných finančních podmínek pro všechny zúčastněné. Má šanci projít?

Celý díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

