Peklo na hřišti v Edenu: Tohle je tvoje vina, předsedo!

Fotbalová veřejnost Jaroslavu Tvrdíkovi nebaští jeho stavění se do role oběti, protože si pamatuje několik jeho činů, kvůli nimž na šílenství v derby nese vinu. A důchodkyně Hrabětová z filmové Vesničky by klidně mohla šéfovi Slavie říct: „Mají pravdu, předsedo!“
- Ano, Slavia se v roce 2015 ocitla před bankrotem a spasily ji až miliardy CEFC. Ale je teď poněkud komické, když se ohání demokratickými hodnotami klubu právě Tvrdík, který tančil tak, jak Číňané pískali. Asiatům šel na ruku. • SK Slavia Praha
POKLONKOVÁNÍ ČÍNĚ
- Kriminalisté pracovali s verzí, že někdejší fotbalový mocipán Berbr, jenž má na krku soud kvůli korupci, měl mít za titul Slavie v ročníku 2018/19 slíbený milion korun. Dopisoval si s Tvrdíkem, tehdejší sportovní manažer Nezmar kontakty označil za jízdu na oranžovou. Nejel předseda na červenou?! Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík • Pavel Mazáč / Sport
JÍZDA NA ORANŽOVOU
- Před derby na podzim 2023 (1:1) se Tvrdík zapojil na sociální síti X do hecování s fanoušky rudých: „Sežereme vás zaživa. Eden bude hořet!“ Výsledek? Rvačka kapitánů Bořila a Krejčího, čtyři červené karty. A teď ohně opravdu plály... Běsnění kapitánů. • Blesk – M. Sekanina
»EDEN BUDE HOŘET«
- Boss Slavie uzavřel loni na podzim pakt se Šádkem z Plzně a ostravským Brabcem. Kluby odebraly akreditaci deníku Sport vlastněnému sparťanským majitelem Křetínským. Jenže Viktorii koupil boháč Strnad, Baník má sestupové starosti a Tvrdík zůstal jako kůl v plotě. Majitel Slavie Tykač navíc mezitím s rivalem srovnal krok investicí do Mafry (Mf Dnes či iDnes.cz). Šéfíci pospolu. Zleva Šádek, Brabec, Tvrdík a Čupr. • Facebook
AROGANCE MOCI
- Letenští přijali Tvrdíkovu omluvu, ale připomněli, že v březnu bývalý stoper Deli na oficiální akci vesele řval s davem: „Smrt Spartě!“ Sešívaní se chlubili i pálením vlajky soupeře či dětmi v tričkách s nápisem »Sparta ku*va je«. Ke smrti v sobotu nebylo daleko... Simon Deli se před derby loučil s kariérou • Pavel Mazáč / Sport
SMRT SPARTĚ
- Šéf nad průšvihy podřízených často mávl rukou. Moc mu nevadil Chorého úder do slabin Heči ani sliny na Dweha. Omlouval chování realizačního týmu či fanoušků. Teď už to nešlo! Situace, za kterou Tomáš Chorý dostal červenou kartu • ČTK / Kamaryt Michal
OMLOUVÁNÍ RAUBÍŘŮ
- Vedení Slavie vycházelo ultras z Tribuny Sever vstříc. Tvrdíkovi, který fandil pyrotechnice či odstranění plotů v hledišti, však chuligáni přerostli přes hlavu. Napjatý vztah vyvrcholil dýkou do předsedových zad v nedohraném derby. Fanoušci Slavie vtrhli předčasně na hřiště. • ČTK / AP / Michal Kamaryt
CHULIGÁNI SE VYMKLI KONTROLE
