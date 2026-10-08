Milovnice barevných nehtů Maděrová má vytetovanou želvu: Odhalila tajemství
Barvičky nehtíků mění jako chameleon. Na žebrech má ale malou želvičku. Olympijská šampionka Zuzana Maděrová (23) na rozdíl od její vytetované »kamarádky« krunýřem všednosti rozhodně netrpí...
Krátce poté, co úspěšná česká snowboardistka oslavila 23. narozeniny, vyrazila si tento víkend na Sportfilm festival do Liberce. Nejenže na pódiu Divadla F. X. Šaldy okouzlila při předávání cen všechny přítomné fialovými šaty, ale také poprvé veřejně odhalila decentní tetování, kterým se chlubí z boku na hrudníku.
„Měla jsem možnost předat cenu v kategorii Olympijské ideje,“ rozplývala se sportovkyně, která olympijské myšlenky reprezentuje lépe než kdokoli jiný.
Mimo záliby jako je malování na nehty či tělo, má řadu dalších, i netradičních kratochvílí. „Jezdím na kole, na skialpech. Ráda pletu čepice, háčkuju. S bráchou děláme po celém světě žebříček pistáciových zmrzlin,“ odhalila dříve Zuzka.