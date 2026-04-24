Ledecká už vyhlíží Maděrovou: Zlatíčka spolu u moře?!

Autor: vba
Zlatá nástupkyně Ester Ledecké (31) na prkně dál kráčí v jejích stopách. Čerstvá olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová (22) sdílí s Ester i její dovolenkové destinace!

„Letos pojedu k moři na Mallorku a Lefkadu,“ práskla na sebe v dotazníku na sociálních sítích. Právě malý řecký ostrov v Jónském moři je pro rodinu Ledeckých vlastně druhým domovem.

Ester se tam už jako devítiletá učila surfovat a na místo činu se vrací každé léto, aby zde během měsíc a půl dlouhého kondičního kempu nabrala fyzičku. Přidá se k ní letos Maděrová?

Šampionka Zuzana se na dovolenou moc těší.
