Svatba plavkyně Seemanové a šermíře Choupenitche: Tajemství snubního prstenu!
Utajit v době sociálních sítí svatbu dvou významných olympioniků? Fleretistovi Alexandru Choupenitchovi (32) a plavkyni Barboře Seemanové (26) se to povedlo. Přesto už zajímavosti unikají na světlo světa!
On, šermíř Choupenitch, je úřadujícím mistrem světa a bronzovým olympijským medailistou z Tokia před pěti lety. Ona, kraulařka Seemanová, zase vozí zlata z evropských šampionátů a drží řadu českých rekordů. Fanoušky jejich úspěchy baví, osobní život si ovšem oba střeží jako bachaři Alcatraz!
Že jsou spolu, veřejně potvrdili teprve na konci loňského roku. Nic o tom, že už v září bude následovat veselka, ani nenaznačili. Až před víkendem se Seemanová pochlubila na Instagramu – ne fotkou ze svatby, nýbrž jen plaveckou čepicí s nápisem »paní Choupenitch«... „Moje žena má cool jméno,“ začepýřil se Saša.
Šťastnější
Šťastnou novinu měli tajit dokonce i před svými sportovními přáteli. Když bylo po všem, Barbora prý jen instruovala plavecký svaz, aby do světa rozeslal zprávu o změně jejího příjmení. Také Choupenitch dělá, jako by se nic velkého nestalo. „Změnilo se jen to, že jsem šťastnější. A věřím, že to tak bude dlouho trvat,“ usmál se pro TV Nova.
Pozorní fanoušci si přesto všimli něčeho zvláštního. Když šermíř v rodném Brně slavnostně zahajoval basketbalový zápas, snubní prsten se mu skvěl na pravačce. Proč? Dle zjištění Blesku chtěl Saša navázat na zvyk z Běloruska, odkud pochází celá jeho rodina. Oproti české tradici tam manželé nosí snubáky právě na pravé ruce!