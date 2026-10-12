Sestra hokejového drsňáka Radka Gudase Karolína: Přemohla nádory
„Milé děti. Byla jednou jedna mladá paní, přepadla ji zlá nemoc, ale ona ji porazila.“ Tuhle pohádku může směle vyprávět sestra hokejového drsňáka Radka Gudase z Floridy Karolína (34).
Zpěvačka považovaná za nástupkyni Dády Patrasové v pořadech pro potěr prožila krušné chvíle. „V červnu mi lékaři našli nádor v žebru. Nikdo nevěděl, co to je za nádor,“ začala své dramatické vyprávění oblíbená Karol, k níž neodmyslitelně patří Kvído a jejíž brácha má z domácího MS 2024 doma zlato.
„Chodila jsem na spoustu vyšetření, na krev, byla jsem na magnetických rezonancích, CT, sono… Před měsícem a půl bohužel zjistili, že už to není jen jeden nádor, ale je jich víc,“ popsala okamžiky nevýslovného strachu pro super.cz
Naštěstí po náročné operaci odezněl. „Vzali mi kus žebra, aby se mohla udělat biopsie. Teď jsem dostala zprávu, že je nádor nezhoubný. Nemám rakovinu. Jsem fakt ráda,“ vyznala se z ohromné úlevy manželka bývalého gólmana Michala Neuvirtha a mamka dcerky Emily a synka Marka.