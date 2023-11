Karolína Neuvirthová (Gudasová) vypráví pro Blesk i o manželově odcházení: Zaplať pánbůh za covid!

Lední hokej má tahle domácnost ke snídani, k obědu i k večeři. Karolína Neuvirthová (31) Blesku povyprávěla, jak se žije mezi reprezentanty.

Nejprve trochu učešme rodinný strom. Karolínin manžel je bývalý brankář a nyní trenér Michal Neuvirth (35). Bratr Radko Gudas (33) tvrdí muziku v zámořské NHL a loni s Floridou sahal po Stanley Cupu. Otec Leo (58), někdejší řízný bek, získal dva domácí tituly se Spartou i bronz na olympiádě v Albertville 1992.

No, a její ratolest Emily (6) z krasobruslení přešla na hokej, přičemž už se pere s kluky! „Bráchovi jsme poslali video a líbilo se mu. Říkal, že je vidět, že je Gudasová, a ne Neuvirthová,“ culí se zpěvačka a muzikálová herečka.

U vás doma hokej zkrátka nezapřete.

Naše děti (Emily má mladšího bratra Marka – pozn. aut.) ho milují. Už i já, jestli chci být v centru rodiny, musím o hokeji vědět víc, než jsem potřebovala vědět.

Přitom Radko, vám prý zakazoval randit se spoluhráči a naoko jim vyhrožoval, že »dostanou do držky«. Nebál se ho váš manžel?

(smích) Díky tomu, že se znali dřív oni dva, jsme s Michalem spolu. On je můj první hokejista. Brácha povolil rande, protože k žádnýmu blbcovi by mě nepustil.

Býváte, nyní také coby hokejová máma, při zápasech nervózní?

Na muže jsem se dívala ráda, ale byla jsem víc nervózní než kvůli bráchovi. Na gólmana spoléhá celé mužstvo, a když víte, že ten den mu nebylo ráno úplně dobře, tak o to víc to prožíváte.

Michal nedávno přiznal, že při konci kariéry kvůli zpackané operaci kyčlí trochu bojoval s depresemi. To jste prožívali jak?

Nebylo to úplně jednoduchý. Možná zaplať pánbůh, že přišel covid, protože ho to tolik netrápilo. Práce kolem dětí bylo dost, koupili jsme ještě dům se zahradou, měli jsme pořád co dělat. Já už si to navíc prožila s tátou, nepropadal sice do šílených depresí, ale kluci nejsou zvyklí, že po hokeji se o ně lidi nezajímají. Kamarádi přestanou volat...

Teď váš choť cepuje mladé talenty u reprezentace a ve Spartě pomáhá i extraligovému týmu. Nosí si práci domů?

No jasně! Baví ho předávat zkušenosti dál. Všichni doufáme, že by mohl pomoct Spartě k titulu.

S rodinou jste se šestkrát stěhovali. Zůstanete tady v Troji, nebo už zase sháníte krabice od banánů?

Myslím, že třeba pět let tu budeme. Z jednoho pokoje jsme udělali dětem takovou tělocvičnu, mají tam hokejky, brány, kopou si tam, hrajou tenis. Ale když nám bydlení nevyhovuje, tak se stěhujeme rádi.