Salák ukázal svůj první byt: Je na prodej
Rodnou hroudu dávno opustil, ale na jižní Čechy má bývalý reprezentační gólman Alexander Salák stále vazby. A jednu z nich, velmi osobní, teď pouští ze svých rukou...
„Můj první byt je na prodej,“ napsal stroze Saša, který se svou manželkou Michaelou a šesti dětmi bydlí kousek za Prahou. Tam se usídlil po řadě zahraničních štací, které jako hokejový brankář absolvoval například v Americe, Rusku nebo Švédsku.
Kvartýr, který byl Salákovým prvním vlastním bydlením, je v samém srdci Českých Budějovic, situovaný v domě z roku 2007. Celková plocha bytu je 109,75 metrů čtverečních, na kterých se nachází jedna velká obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice a balkón s výhledem do vnitrobloku.
A na kolik tenhle luxus vyjde? Společnost, která se o prodej nemovitosti stará, byt nabízí zájemcům za 8 300 000 korun. Zkrátka každá paráda něco stojí...