Šafářová si užívala s Plekancem: Láska na Vltavě
Zatímco svou svatbu zprvu pečlivě tajili, pětiletým výročím se Lucie Šafářová (39) a Tomáš Plekanec (43) pochlubili bez okolků. Romantiku si slavný pár dopřál přímo v centru české metropole.
Pět let sice uteklo jako voda, zamilovaná dvojice se ale na vodě ocitla doslova. Nešlo přitom o žádnou blížící se vztahovou katastrofu, právě naopak. Manželé se vydali na romantickou projížďku po Vltavě. S ratolestmi Lontýnkou a Oliverem se projížděli u Karlova mostu, užívali si dechberoucí panorama Pražského hradu a taky dobroty z piknikového koše.
„Už to spolu chvíli táhnem, ale nudu jsem s tebou ještě nezažila,“ vyznala se bývalá tenistka svému manželovi na svém profilu. „A kdybychom se náhodou začínali nudit, máme naše děti, kde je to jistota!“ dodala ke zveřejněným fotografiím, které jsou toho jasným důkazem. Jestli se někdo rozhodně nenudí, tak je to právě tahle sympatická čtveřice.