Cyklistku hnali na test vedle mrtvé matky: Nečekaná reakce agentury!
Prožívala jedny z nejtěžších chvil v životě, když jí na dveře zaklepala antidopingová kontrola. Komisaři nekompromisně trvali na tom, že rakouská cyklistka Valentina Cavallarová (25) musí okamžitě odevzdat vzorek, ačkoliv ve vedlejší místnosti leželo tělo její milované maminky, která krátce předtím vydechla naposledy.
Mezinárodní testovací agentura (ITA) se omluvila rakouské cyklistce Valentině Cavallarové za to, že ji podrobila dopingovému testu jen několik hodin po smrti její matky. Kontrola se navíc uskutečnila v domě závodnice, kde ve vedlejší místnosti leželo tělo její zesnulé matky. Cavallarová si na postup stěžovala na instagramu.
„Je nám nesmírně líto, že jste musela snášet další útrapy v již tak bolestné době,“ reagovala ITA na příspěvek v prohlášení, z kterého citovala rakouská agentura APA.
Agentura, která má z pověření Mezinárodní cyklistické unie (UCI) na starosti antidopingová opatření, vyjádřila Cavallarové a její rodině upřímnou soustrast. Pro cyklistický web Domestique uvedla, že po kontrole byla s pětadvacetiletou závodnicí v kontaktu a omluvila se jí.
Cavallarová se začátkem týdne svěřila s tím, že dopingový test, který musela absolvovat krátce po matčině smrti, byl neuvěřitelně bolestný, zcela nevhodný a neuctivý k její rodině. „Ukazuje to, jak snadno zapomínáme, že každý sportovec je lidskou bytostí se životem, rodinou a city, které jen tak nezmizí, když se objeví povinnosti profesionálního sportu,“ napsala rakouská cyklistka.
Zdůraznila, že věří v čistý sport. „Věřím ale také, že lidskost, soucit a respekt nesmí být nikdy opomenuty,“ dodala.
ITA jí dala za pravdu. „I když jsou antidopingové kontroly nezbytné pro ochranu čistého sportu, musí být vždy prováděny citlivě a s respektem k situaci sportovců. Ochrana čistého sportu a respekt k osobě stojící za každým sportovcem musí vždy jít ruku v ruce,“ uvedla agentura s tím, že zpětná vazba od Cavallarové je pro ni velmi cenná.
„Budeme vás i všechny sportovce i nadále povzbuzovat, abyste vyjádřili jakékoli obavy - ať už během dopingové kontroly nebo po ní. To umožní ITA přijmout vhodná opatření k zajištění správné rovnováhy mezi bojem proti dopingu a právem každého sportovce na soukromí a pohodlí,“ konstatovala.