Láska útočníka Chytila po sešívané hanbě: Sexy útěcha
Sledovat marné zápolení Slavie na půdě ázerbájdžánského Sabahu, kde Pražané v Lize mistrů hanebně padli 0:2? Z toho bolely oči! S útěchou pro zrakový orgán ale rychle přispěchala šmrncovní láska útočníka Mojmíra Chytila (27).
Blonďatá kráska Milada se vyfikla do černého krajkového »bodýčka« s výstřihem do hodně hlubokého V, na Instagramu k tomu přidala jen obrázek srdíčka a jala se sklízet komplimenty. Také slávisté věří, že i oni se dočkají pochvaly. Třeba už v sobotu na půdě Hradce. „Musíme vyhrát!“ ví kouč Trpišovský.