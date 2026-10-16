Koeficient: Tragický týden pro Česko. Pád o dvě místa a dominantní soupeři
Tohle vůbec nevyšlo. Slavia ani Sparta nezvládly zápasy jako favorité, Plzeň i Jablonec padly při náročných zkouškách venku a dohromady přidaly české kluby do národního koeficientu pouze 0,200 bodu. Boj o TOP 10 v žebříčku zemí UEFA se tak výrazně komplikuje, všem konkurentům se totiž vedlo výrazně lépe a Řekové i Poláci se vyhoupli nad Česko. Navíc klesly i šance týmů na postup do jarní fáze.
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Tři sezony s jistou kvalifikací do Ligy mistrů za sebou jsou skvělý úspěch, ale nyní se zdá, že o velké privilegium kluby Chance Ligy přijdou.
Start do ligové fáze pohárů se příliš nevydařil žádnému ze zástupců českého fotbalu a podle současných projekcí se do vyřazovací fáze dostane pouze Sparta, což by byl problém. Pojďme ale postupně.
Na vůbec nejslabšího soupeře letošního ročníku Ligy mistrů narazila Slavia, ovšem na půdě ázerbájdžánského Sabahu padla 0:2, čímž akcie „sešívaných“ výrazně klesly. Šance na postup se podle portálu Football Meets Data nyní pohybují pod čtrnáti procenty.
Jablonec je na hraně
Druhou porážku utrpěla také Plzeň. Po přídělu 0:3 od Unionu Saint-Gilloise prohrála 1:2 na půdě Ferencvárose a zůstává s nulou u dna. Statistici dávají naději na umístění mezi nejlepšími 24 týmy Evropské ligy ani ne 30 procent.
Nejlépe je na tom z českých zástupců Sparta, která ovšem také zrovna neskáče radostí. Doma proti Lilleströmu měla bodovat naplno, jenže v samém závěru přišla o vedení a musí se spokojit s remízou 1:1. Navíc jde o jediný český příspěvek do národního koeficientu v tomto týdnu, což určitě není dobré vysvědčení. Podle dat však Sparta drží v rukou hodně trumfů a na 76 procent se protlačí do play-off.
Náročnou zkoušku ve Freiburgu pak nezvládl Jablonec a do Konferenční ligy vstoupil porážkou 2:3. Vzhledem k náročnosti soupeře a důležitosti rozdílu skóre se dá těsná prohra brát jako malý úspěch a podle matematických modelů zůstávají Severočeši na hraně postupu. Momentálně je šance 44 procent.
Řecko získává náskok
Českou depresi pak ještě prohloubily výsledky hlavních konkurentů v boji o TOP 10. Tím největším zůstává Řecko, které vstupovalo do ligové fáze pohárů prakticky ve stejné situaci. Obě země měly velmi podobný bodový zisk, obě dělí pěti a každá má jednoho zástupce v Lize mistrů, dva v Evropské lize a jednoho v Konferenční lize.
Mírnou výhodu mělo ještě na začátku týdne Česko, ale nyní je po výhrách Panathinaikosu a Olympiakosu vše naopak. Řecko přidalo na svou kupičku 0,800 bodu a za aktuální pětiletku má celkem 45,812 bodu, což je o téměř půl bodu víc než Česko (45,325) a posouvá se na klíčové desáté místo.
Kromě toho všichni čtyři zástupci z Peloponésu mají v tabulce aspoň tři body, takže do dalších bojů půjdou z lepší pozice, než české celky.
A těsně před Česko se prodrali také Poláci. Lech sice padl 0:4 proti Leverkusenu, ale Jagiellonia uspěla 3:1 proti Araratu-Armenia, což pro Polsko znamená 0,400 bodu a s celkovým ziskem 45,525 se drží na jedenácté příčce.
Seveřané hrozí
Další hrozba se navíc řítí ze severu. Norsko v tomto týdnu přidalo 1,200 bodu, což je pátý nejlepší výkon ze všech zemí. V Lize mistrů uspěli Bodö/Glimt proti Dortmundu 1:0 a Viking urval cennou remízu 3:3 s Bayernem. K tomu se přidává remíza Lilleströmu se Spartou a výhra Brannu nad Lincolnem, takže Norsko se ziskem 39,812 bodu není bez šance.
Velmi slušně vstoupilo do konferenční ligy také Dánsko. Všichni čtyři zástupci skandinávské země se probojovali do papírově nejslabší evropské soutěže a využívají výhodné pozice. Kodaň slaví triumf, Midtjylland i Nordsjaelland přidaly remízy a padl pouze Aarhus. V součtu je to pro Dány přesně bod a posun na 39,306 bodu.
Ztráta obou severských zemí na Česko tak zůstává celkem velká a v této sezoně se téměř jistě nedotáhnou, ovšem souboje s Polskem, a především Řeckem, se momentálně nevyvíjí dobrým směrem pro český fotbal.
|Klub a soutěž
|Top 8
|Top 24
|SlaviaLiga mistrů
|0,2 %
|13,7 %
|SpartaEvropská liga
|10,3 %
|76,3 %
|PlzeňEvropská liga
|0,5 %
|29,3 %
|JablonecKonferenční liga
|2,8 %
|43,8 %
|Země a týmy
|V sezoně
|2026/27
|8. Nizozemsko6/6 ve hře
|5,000
|53,729
|9. Turecko4/5 ve hře
|5,900
|51,075
|10. Řecko4/5 ve hře
|5,400
|45,812
|11. Polsko2/5 ve hře
|3,400
|45,525
|12. Česko4/5 ve hře
|3,500
|45,325
|13. Norsko4/5 ve hře
|6,200
|39,812
|14. Dánsko4/4 ve hře
|5,000
|39,306