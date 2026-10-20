Tenisová legenda Navrátilová slavila 70. narozeniny: Mejdan v tryskáči!
Jsi výjimečná osobnost, a tak i oslava tvého jubilea musí být unikátní! Tenisová legenda Martina Navrátilová slavila 70. narozeniny v Novém Mexiku, na Floridě a mezi tím i ve vzduchu!
Charitativní večer v Santa Fe hostil řadu tenisových celebrit na čele se světovými jedničkami Navrátilovou, Austinovou, Grafovou, Agassim či Wilanderem. Během přednášek najednou celý sál začal halekat »Happy Birthday to You«, načež se dojatá Martina začala klanět.
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Hlavní mejdan měla nachystaný druhý den doma, jenže veselo bylo už v tryskáči při cestě na Floridu! Bratři Bryanové, nejlepší deblový pár všech dob, hráli na kytary, ostatní včetně oslavenkyně zpívali. „Úžasný způsob jak začít oslavu,“ prozradila Austinová. Ta se pak v restauraci v Miami Beach připojila k dalším slavným tenistkám Evertové, Shriverové, Sanchezové-Vicariové a Fernándezové.Martina byla na roztrhání.
Šampaňské, jahodový dort, záplava pugétů i dárečky, kterým vévodil obrázek od adoptovaných kluků se vzkazem Milujeme tě! Podepsáni Luca a Jaxon. Svět se tak díky oslavě dozvěděl dva roky od adopce jejich jména.