Pastrňákova maminka Marcela musela synovo »céčko« oslavit: Panák na šok!
Pasovaný na šestého českého kapitána v NHL odehrál David Pastrňák (30) první duel s céčkem na prsou. A tak slaví celá rodina! Především maminka Marcela, která okamžitě mazala pro veselou lahvinku, aby zahnala prvotní šok.
„Byla jsem překvapená, pyšná a hrdá,“ líčila své pocity pro tn.cz Marcela Ziembová. „Hned jsem si běžela pro panáka. Zrovna jsem byla u staršího syna, tak jsme si to šli trochu užít,“ rozesmála se žena, která v Davidových hokejových začátcích musela šetřit i na potravinách. Teď si zaslouženě dopřála!
„Šlo o emotivní zážitek pro mě a celou moji rodinu,“ popsal »Pasta «, který už pár sezon dělal asistenta. „Abych byl upřímný, moc se na to céčko nekoukám. Hokej hraju z lásky ke sportu, pro fanoušky a toto město. Jsem šťastný, že se vyhrálo,“ doplnil kapitánsky po úvodním triumfu 3:0 nad New York Rangers.
Obávaný český kanonýr však sám zůstal bodově na suchu. Nevídané! Naposledy Pastrňák abstinoval v prvním duelu sezony v roce 2019.