Nepříjemná dohra pro vítěze Velké pardubické z Irska: Dvojitý flastr!
Dvakrát za sebou ovládl nejprestižnější dostih v Česku, ale irský žokej Kieth Michael Donoghue (36) taky platil jako mourovatý!
Ve 136. ročníku Velké pardubické obhájil vítězství s koněm Final Orders, loni slavil v sedle Stumptowna. „Miluju to tady!“ nadšeně vykládal Donoghue. Jenže úsměv mu krátce po závodě ztuhl, protože byl potrestán pokutou 1500 Kč za nahlášené zvýšení hmotnosti o 1 kg. Druhý flastr vyfasoval Donoghue dodatečně na základě podnětu Jockey Clubu České republiky.
Dvě rány navíc
„Pořádková komise po prostudování podnětu a výroku dostihové komise zhlédla videozáznam a konstatovala, že žokej Donoghue použil bičík k pobídnutí Final Orderse v závěrečné fázi dostihu absolvování poslední překážky desetkrát,“ vysvětlili pořadatelé. Kůň se totiž dle dostihového řádu smí mlátit bičíkem maximálně osmkrát. Z dvoumilionové prémie tak musel žokej z Irska v Pardubicích nechat dalších 50 tisíc korun. Vyplatí se mu vůbec za rok startovat zase?!
|Žokej Donoghue platil na závodišti v Pardubicích už loni, a to 2500 korun za nedodržení sjednaného závazku na koni Greek Dessert v Ceně Vltavy.