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ONLINE: Třinec - Motor. Kladno doma hostí Pardubice a Liberec čelí pražské Spartě

Martin Růžička oslavuje se spoluhráči gól
Martin Růžička oslavuje se spoluhráči gólZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Vedoucí Třinec dnes zakončí první čtvrtinu základní části hokejové extraligy zápasem proti Českým Budějovicím, ve kterém bude usilovat o prodloužení série bez porážky v základní hrací době. Druhé Pardubice se představí na kladenském ledě. Hradec Králové přivítá třetí Karlovy Vary. O posun do elitní čtyřky usilují další týmy. Šestá Plzeň se představí v Litvínově, osmá Sparta v Liberci, který je desátý, ale na Hradec Králové ztrácí jen tři body. Deváté Brno čeká moravské derby ve Vítkovicích. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

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