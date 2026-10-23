Dominátor Hašek o Rusech: Přál bych si, aby se vrátili. Ale musí odsoudit válku
Jako kdysi v hokejové bráně stojí Dominik Hašek znovu sám proti nájezdům nepřátel. Na semináři Forum Nordicum vysvětlil svůj postoj k možnému comebacku ruských sportovců do mezinárodních soutěží. „Budu rád, když se vrátí zpátky, ale za podmínek, že nebudou reklamou na válku, a že kvůli nim a kvůli soutěžím nebudou zabíjeni lidé,“ uvedl.
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Vyhrožoval mu bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, legendární hokejový gólman Dominik Hašek si ale dál stojí za svým. Na mezinárodním setkání sportovních novinářů ve Vysočina areně reagoval i na názor slavného kazachstánského běžce na lyžích Vladimira Smirnova, který vyzývá k návratu ruských sportovců bez jakýchkoli podmínek.
Co si o tom myslíte?
„Smirnova znám. Byl skvělý běžkař. Kontroloval jsem si na internetu, že jsme v Naganu byli na stejné olympiádě. Přál bych si, aby se ruští sportovci vrátili a mohli soutěžit s námi. Ale sportovec, který neodsoudí ruskou imperialistickou válku, se do soutěží nemůže vrátit. Jakýkoli ruský sportovec, který nastoupí v oficiální soutěži, se stává veřejnou osobou. A jako takový dělá reklamu akcím ruského státu, válce proti Ukrajině a všem jeho zločinům. A když na něco děláte reklamu, akorát to eskalujete a prodlužujete. Víc lidí bude zabito.“
Ruským sportovcům chci pomoct
Jak se stavíte k tomu, že některé federace, například lyžařská FIS, umožňují Rusům start?
„Samozřejmě je nejprve třeba nastavit jasná pravidla, za jakých podmínek by se ruští sportovci mohli vrátit do soutěží. Lidi říkají: Jsi vůči Rusům agresivní. Já ale kritizuju politiky. Ruským sportovcům chci pomoct.“
Jak?
„Dvěma věcmi. Nechci, aby si po kariéře říkali: Hrál jsem v NHL, ale kvůli mně zemřeli moji krajané. Ovečkin a další budou zbytek života žít s myšlenkou: Protože jsem vstoupil na led, nebo dělal jakýkoli jiný sport, víc lidí zemřelo. Nejen Ukrajinců, ale i krajanů. Možná zahynula moje sestra, můj bratr. Nemluvím jen o zabitých Ukrajincích, ale i o Rusech. Ruský život je stejně důležitý jako ukrajinský. Dělám to pro všechny tyhle lidi.“
A ta druhá věc?
„Jakýkoli ruský sportovec, který oficiálně odsoudí ruskou imperialistickou válku, by se měl do sportu okamžitě vrátit a bude nejlepším mírovým ambasadorem. Dokud se to nestane, nemůže soutěžit. Pojďme zpátky ke Smirnovovi. Říkají mi: Dome, uvědom si, že ruští sportovci mají doma rodiny. Co by se jim stalo?“
Jak reagujete?
„Podívám se jim do očí a řeknu: Myslíš na ruské sportovce, na jejich kariéry. Ale já myslím na tisíce a tisíce, miliony lidí, kteří bojují na frontě a každý den umírají. Je mi líto každého ruského sportovce, který nemůže soutěžit v mezinárodní soutěži. Ale životy lidí jsou pro mě cennější než jakýkoli výsledek zápasu NHL nebo jakékoli jiné soutěže.“
Budu v tom pokračovat
Jak byste pravidla pro případný návrat Rusů do sportu nastavil vy?
„Když říkám odsoudit, vždycky říkám oficiálně. Ne, že někdo něco napíše na kameru No war! To není oficiální odsouzení. Nejsem právník, ale v zásadě by to mělo být něco jako: Já, ruský občan, odsuzuju imperialistickou válku mojí země a zločiny, které s tím souvisí. Ruský sportovec, který toto oficiálně udělá na území státu, kde má soutěžit, a pak se podle toho chová, může být fantastickým ambasadorem míru.“
Co říkáte na to, že někteří slovenští hráči působí v KHL?
„Mrzí mě to. Ale v první řadě budu vždycky kritizovat ty lidi, kteří jim umožňují tam jít, vytvářet v Rusku hodnoty, dovážet tam svoji pracovní sílu. Rusko to pak používá proti nám, proti zemím NATO, proti Evropské unii. Je věcí slovenské vlády, slovenských poslanců, aby zakázali slovenským občanům pracovat v zemi nepřítele.“
Cítíte potřebu o věci mluvit o to víc, že v dnešní době spousta lidí popírá zjevná fakta, včetně toho, že Rusko proti Česku vede hybridní válku?
„V první řadě jsem rád, že můžu mluvit, že mi lidi naslouchají. Budu v tom pokračovat. Pro mě to je hrozně důležité. Vím, že to, co prosazuju, z dlouhodobého hlediska pomůže zachránit životy.“