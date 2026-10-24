Marie Růžičková nemůže najít práci a... Rozprodává dům!
Chcete večeřet u stolu hrdiny z Nagana? Máte jedinečnou příležitost! Manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky Marie právě zahájila výprodej vybavení jejich rodinného domu.
Maruška si v minulém týdnu posteskla, jak se marně snaží najít si práci. Solárka i butiky, kam se pravidelně hlásí, ji odmítají, a tak jí zbývá jen profil na hanbaté platformě OnlyFans.
V přebytku volného času se teď rozhodla alespoň odlehčit jejich vilce, kterou tak ráda zdobí při svátečních příležitostech, a získat z toho nějakou korunu do rodinné kasy. Vybrala peknou řádku kousků, které nabízí na instagramu. „Dívčí komoda, z jedné strany polepená. Na zakázku. Stála 5 000 Kč. Masivní dřevo. Prodám za 1 000 Kč,“ zní inzerát u první ze skříněk.
„Prodám prosklenou skříňku se šuplíky z masivního dřeva za 1 500 Kč. Mám ji dvakrát,“ píše u dalšího, o poznání zajímavějšího kousku. Zatímco jednu z tmavých skříněk zdobí podzimní dekorace, na druhé se tyčí pětice rodinných fotografií v rámečcích. Vnitřek obou kusů však přes prosklená dvířka odhaluje poměrně jednoznačný obsah. Je libo víno, nebo snad whiskey?
„Prodám těžký stůl z masivního dřeva. Uprostřed škráblý. Stál 8 000 Kč, prodám za 1 500 Kč. Židle stály dohromady 10 000 Kč. Jedna je natrhlá, prodám všechny za 1 500 Kč,“ představuje stůl, který dominuje kuchyni. Podle popisu toho tento kousek zažil už víc než dost. V internetovém výprodeji nakonec skončila i postel, psací stůl, skříň, kolo a koloběžka dcery Lejly. Ta totiž roste jako z vody, a tak princeznovské doplňky pravděpodobně brzy ustoupí výbavě pro dospívající slečnu.