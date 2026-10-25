Legendární Martina Navrátilová a její Julia: Úmrtí miláčka!
Jak se sluší a patří oslavila slavná tenistka Martina Navrátilová 70. narozeniny. Ale pak v její rodině zavládl srdcervoucí smutek...
Navrátilová, která před komunistickými zrůdami utekla v roce 1975 do USA, si v nové domovině užila pořádný mejdan ve společnosti manželky Julie Lemigové (54), jejích dcer Victorie (24) a Emmy (20) nebo rivalky z kurtu a rivalky Chris Evertové (71). Adoptovaní synové Luca a Jaxon držitelce 59 grandslamových trofejí, která začínala v Řevnicích, namalovali dojemné narozeninové přání se vzkazem: „Milujeme tě!“
Jenže pak Martina jednoho miláčka ztratila! „Abby do naší rodiny přišla ještě jako štěně. Svůj život milovala – ať už ve vodě v Miami Beach, nebo když volně pobíhala po farmě. Bolí nás z toho srdce, ale jsme vděční za všechny ty roky lásky, kterou nám darovala. Abby, navždy zůstaneš součástí naší rodiny,“ rozloučila s nejlepším přítelem člověka Navrátilové choť Julia, poslední misska Sovětského svazu.