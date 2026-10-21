Manželka kouče Růžičky Maruška: Zoufalství kvůli práci
Už přes rok se marně snaží najít stabilní zaměstnání. Vypadá to, že podnikání na platformě OnlyFans nevynáší tolik, kolik by si manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky Marie přála. Jakmile totiž potenciální zaměstnavatel zjistí, o koho se jedná, okamžitě s ní utne komunikaci.
Někdy ani slavné jméno zkrátka neznamená úspěch. Zatímco Vladimír Růžička vyhořel v zastupitelských volbách v Chomutově úplně stejně jako jeho partaje v celé republice, jeho žena Marie řeší vlastní existenční trable.
„Dnes jsem psala do dvou butiků s oblečením. Ze začátku přišla odpověď hned, ale v momentě, kdy napíšu, kdo jsem, je konec. Ticho, žádná další odpověď. Podotýkám, že jde o butiky, kde mě znají a kam chodím nakupovat,“ posteskla si na svém profilu. Po celou dobu, co shání práci, se přitom setkává s naprosto totožným přístupem.
„Přibližně před rokem nastala podobná situace. Butik, kam pravidelně chodím, kde se bavíme a kde zrovna hledali prodavačku. Přihlásila jsem se já... a zase ticho. Co všem na mně vadí?“ ptá se zklamaně a zůstává bez odpovědi.
Své kvality si přitom dobře uvědomuje. „Mám smysl pro módu, oblečení mě baví a dokázala bych ho dobře prezentovat na sociálních sítích a přilákat nové zákazníky. Jsem milá, komunikativní a s lidmi se umím bavit. Na nakupování jsem dobrá, ale do krámu mě jako prodavačku nechtějí,“ vypočítává své přednosti s tím, že by od firem uvítala alespoň základní slušnost. „Upřímně tomu nerozumím. Nečekám, že mě musí zaměstnat, ale obyčejná odpověď by snad byla slušnost. Člověk pak opravdu přemýšlí, kde je problém a co dělá špatně.“
Štěstí přitom nezkouší jen v módním průmyslu. „A pozor, to samé platí pro solární studia. Oslovila jsem hned tři a výsledek? Opět nic. Přitom sháněla zaměstnance a já jsem chodící opálená reklama sama o sobě. Člověk by řekl, že zrovna tady bych měla výhodu, ale očividně ani to nestačí,“ dodává k dalšímu odvětví, ve kterém narazila na neprostupnou hradbu mlčení. Kdo ví, kde se skrývá opravdový problém.