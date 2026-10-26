Ikona Sparty Horst Siegl už kvůli dluhům přišel o rodinnou vilu: Další predátoři ho ženou před soud!
V pokutovém území platil za zabijáka. Legendární sparťanský šutér Horst Siegl (57) je ale teď sám lovnou zvěří. Kvůli obřím dluhům přišel o svou luxusní vilu a má být úplně na mizině. Problémy mu tím ovšem ani zdaleka neskončily!
Horsta dohnaly dlouhá léta nesplácené závazky. Už v roce 2014 dal do zástavy rodinný barák v Lipencích u Prahy kvůli dluhu 2,5 milionu korun společnosti Across Moravia. O dva roky později se přidala jiná firma Gomanold s pohledávkou 8,5 milionu korun.
Protože však úroky raketově rostly, loni už tito věřitelé chtěli po Sieglovi 17 »míčů«! »Zalepit« to měla exekutorská dražba vily s odhadní cenou 28,4 milionu kaček, o níž Blesk tehdy informoval. „Neřešte to, já to vyřeším,“ odpovídal na dotaz redakce Siegl. Vyřešil to ale tak nešťastně, že je teď kvůli tomu na něj podán návrh na insolvenci!
Radikální tah
Ovšem popořádku. Sparťanská ikona si tehdy najala firmu J.L., která měla za odměnu 605 tisíc korun »oběhat« věřitele a aukci domu zastavit. Ve skutečnosti tím ale nařízenou dražbu jen krátce oddálila. Siegl už navíc nenašel peníze ani pro J.L., takže začínalo být jasné, že o střechu nad hlavou definitivně přijde. A udělal radikální tah! Letos v lednu se dohodl s původními věřiteli, jejichž pohledávka vinou úroků během dvou měsíců narostla o další milion (!), že jim barák výměnou za úplné smazání dluhů nechá.
Je v úpadku
To se ovšem nelíbilo firmě J.L., která od Siegla prachy nedostala, a začala po něm predátorsky jít. „Dlužník naložil s prakticky veškerým svým hodnotným majetkem způsobem, který nasvědčuje neschopnosti dostát splatným závazkům. Navrhovatel má za to, že dlužník je v úpadku,“ píše se v soudním dokumentu. Pokud insolvenční návrh projde, prodej vily se zřejmě stornuje a Siegl bude muset opět řešit, co se svými astronomickými dluhy. Soud má začít v lednu.
Právníci legendu hájí: Naletěl lichvářům
Sieglovi právní zástupci mají o úmyslech firmy J.L., jež podala insolvenční návrh, jasno: Zneužili Horstovu tíživou situaci! Jak legendu v soudních dokumentech hájí?
- PODEPSAL BIANCO ŠEK
Smlouva, kterou Siegl loni v listopadu podepsal, měla firmě J.L. vynést 605 tisíc Kč, aniž by za to fotbalista dostal něco hmatatelného. „Navrhovatel si prosadil smluvní nastavení, které mu zajišťuje nepřiměřeně vysokou odměnu splatnou předem bez vazby na rozsah skutečně provedených úkonů,“ tvrdí advokát Jan Nekola a doslova píše o lichvě. „Jde o hrubé zneužití smluvní a informační převahy, které je zcela zjevně v rozporu s požadavkem poctivosti,“ dodává s tím, že taková smlouva má být neplatná.
- ŘADA TRESTNÝCH ČINŮ
Společnost Across Moravia, která Sieglovu vilu nakonec pod cenou získala, se také nechce smířit s tím, že by jim do toho případná insolvence měla hodit vidle. Na fi mu J.L. proto v dokumentech útočí, že existují indicie »o jednání naplňujícím znaky lichvy a celé řady trestných činů«. „Insolvenčním návrhem se snaží obejít soudní jednání ohledně vymáhání svých pochybných a sporných pohledávek,“ píše Across Moravia.
- POCHYBNÝ NÁVRH
V českém právu platí jednoduché pravidlo: Insolvence slouží pro lidi, kteří krachují a dluží více věřitelům. Pokud jde o spor jednoho subjektu, má ho řešit běžný soud. Jenže firma J.L. to obešla, když do svého (jediného) návrhu připsala: „Navrhovateli je dále známo, že dlužník eviduje dluh na pojistném vůči České správě sociálního zabezpečení.“ Jenže ze sociálky obratem přišlo: U Horsta Siegla neevidujeme nedoplatek ani penále!