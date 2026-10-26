Sparta proti Slovácku: Norská exploze a jediný Čech v sestavě. Našla Sparta střed?
Jasné vítězství, rozjetý kanonýr, skok na druhé místo Chance Ligy. Sparta si duel se Slováckem, který ovládla 5:1, takzvaně užila - přestože je to klišé. „I na to byl chvílemi čas,“ uznal trenér Brian Priske. Jonatan Brunes odšptuntoval lahev s góly, výborně se ukázal střed pole. Na druhou stranu to pořád nevypadá zdravotně dobře minimálně se třemi borci, kteří by patřili do základní sestavy. Co tedy ukázal střet se Slováckem?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Osamocený Vydra
Nastoupil s kapitánskou páskou, to pro něj nebylo nové. Patrik Vydra však poprvé nastoupil v sestavě, v níž byl jediný Čech. Brian Priske poslal proti Slovácku do hry Vydru a deset cizinců (ano, Jakub Surovčík žije od dětství v Praze, ale je to prostě Slovák). „Ne, téma to nebylo. Je pouze shoda náhod, že to takhle dopadlo. Před třemi dny jsme proti Olympiakosu nastoupili se šesti českými hráči v sestavě, takže takhle to zkrátka jen vyšlo,“ komentoval Priske.
Sparta navíc poslala do hry pět Čechů při střídáních a k tomu vyhrála stejně jako v utkání, kdy tento krok předvedla poprvé. V červenci 2018 zvítězila v Jablonci, přičemž ve startovací jedenáctce byl z tuzemských borců pouze Martin Frýdek.
Úleva pro střelce
Přišel do Sparty jako nejdražší posila v historii, navíc po vlnitém dohadování s Rakówem. Měl pálit od první chvíle. Také se v premiérovém startu proti Zlínu prosadil, psal se poslední červencový den. Od té doby Jonatan Brunes gólově mlčel.
Až přišlo proražení hráze proti Slovácku, které smetl čtyřmi zásahy. „Po prvním gólu se vždy dá čekat, že přijdou další. Jsme šťastní, každý tým je závislý na svém střelci,“ povídal Priske. „Nebudu lhát, je to dobrý pocit, protože jsem nikdy nezažil takové období, kdy se mi nedařilo skórovat. Bylo to o tom, že tentokrát jsem dal první a pak už to pokračovalo. Doma to se mnou měli těžké, ale jinak jsem nic neměnil, dělal jsem pořád stejné věci a doufal, že se to změní,“ popisoval poslední týdny Brunes. Teď „jen“ musí navázat.
Našla Sparta střed?
V reprezentační přestávce vypadl tvůrce hry Adam Karabec a ofenzivně to od té doby příliš nešlapalo. Ve čtyřech zápasech se rudí prosadili jen třikrát a především střed pole nebyl dostatečně nebezpečný. To se však proti Slovácku změnilo. „Záloha si vedla opravdu výborně. Trojúhelník jsme otočili a hráli se dvěma šestkami a jednou desítkou, což nám pomohlo a může to fungovat i v dalších zápasech,“ začal Priske, který obvyklé rozestavení 4-1-4-1 otočil na 4-2-3-1.
Na ofenzivní pozici se postavil Patrik Vydra a dostal se do několika výborných příležitostí, chyběl jen gól. Chuť si spravil aspoň asistencí u první branky. „Pomáhal tvořit prostor pro Brunese a sám se dostal do dobrých šancí,“ ocenil trenér. Ještě lépe si vedl kolega Andrew Irving. „Odehrál skvělý zápas a podpořil to pěkným gólem i asistencí. Navíc se neustále nabízel a chtěl hrát,“ chválil Priske.
Další problém na marodce?
Hlavní ofenzivní zbraň už chybí Letenským pár týdnů a teď se ke kapitánu Adamu Karabcovi přidal také nejproduktivnější hráč týmu John Mercado. Ekvádorský křídelník si poranil lýtko, proti Slovácku se vůbec neobjevil na soupisce a minimálně týden ještě vynechá. „Možná by se mohl vrátit na zápas proti Bournemouthu (5. listopadu),“ pronesl smutně Priske na dotaz Sportu.
Lépe to navíc nevypadá ani s jinými marody. „Nikdo další se nejspíš před reprezentační přestávkou nezapojí. Určitě ne Karabec a Ryneš,“ jmenoval dva lazary. Ze zdravotních důvodů chybí ještě Magnus Kofod Andersen, Ondřej Penxa, Adam Ševínský a Emmanuel Uchenna.
Naivní Slovácko
Hosté přijeli hrát na Letnou otevřenou partii, snažili se kombinovat po zemi už od vlastní branky a překonávat presink Sparty krátkými přihrávkami. To se minimálně částečně dařilo, jenže obranná fáze byla naprosto tristní.
„Úplně nám vypadla defenzivní činnost. Jak jsme byli odvážní ve výstavbě, tak defenzivně jsme odvážní nebyli. Nedostupovali jsme hráče, nechávali jsme tam velká okna, nebyli jsme dost dynamičtí,“ hodnotil kriticky trenér Jan Jelínek. Počet obdržených branek se vyšplhal už na 23, což je druhé nejhorší číslo hned po posledním Zlínu (24). V tabulce tak Slovácko trčí na předposledním místě a na rozdíl od ostatních celků na chvostu tabulky v tomto kole nebodovalo. „Sparta má enormní sílu a když ji dáte takový prostor, je to fičák,“ ví kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu