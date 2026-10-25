Priske: Útočníci dýchají pro góly, asistent pomohl Brunesovi. Co zranění Mercada?
Forvard se trápil, přesto opakovaně dostával od realizačního týmu Sparty důvěru. Jonathan Brunes proti Slovácku (5:1) protrhl dlouhatánskou sérii bez gólu a nasypal do sítě hned čtyři kusy. „Než jsme vyrazili na Letnou, seděl asi 25 minut s asistentem Diarmuidem O'Carrollem,“ prozradil kouč Brian Priske jeden z možných důvodů, odkud přišla ofenzivní tsunami.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Čím to, že mu to tam dnes napadalo?
„Myslím, že měl trochu štěstí a drobné detaily se přiklonily na jeho stranu. O poločase jsem koukal na statistiky a měl tři góly při velmi nízkém xG, asi 0,4. V minulých kolech měl přitom větší šance. V poslední době jsme na tiskových konferencích opakovaně řešili, že je to o detailech a kapce štěstí, která vám může přinést gól a dnes to vyšlo. Zároveň ukázal svou kvalitu, hlavně druhý gól byl excelentní.“
Sám Brunes říkal, že už na něj série trochu doléhala a góly potřeboval. Jak jste s ním v poslední době pracovali?
„Snažili jsme se to nekomplikovat: Johnny se prostě musel dál soustředit na své výkony: pracovat v presinku, pomáhat v mezihře, dobře se pohybovat v pokutovém území, dostávat se do šancí. Nemůžeme mít pod kontrolou góly, ale můžeme ovlivnit to, kde se ve vápně ocitne. Když se soustředíte na tohle, spíš se vám podaří nemyslet na neproměněné šance a přemýšlíte proaktivně o svých úkolech. Pokud si v šestnáctce počíná dobře, góly přijdou, přesně jako dnes.“
Rozhovor s asistentem
Něco speciálního jste dnes neudělali?
„Než jsme vyrazili na Letnou, seděl asi 25 minut s asistentem Diarmuidem O'Carrollem a dívali se spolu na video. Nikdy přesně nevíte, co ten zlom způsobí, ale Diarmuid určitě zaslouží pochvalu, že mu dodal správné podněty.“
Byl jste si po prvním zásahu jistý, že přijdou i další?
„Ve fotbale to tak bývá: když padne první gól, další obvykle následují. Fotbal je o gólech a především útočníci pro ně žijí a dýchají. Bylo zjevné, že klíčový je první gól, získat zpět sebevědomí a víru, a pak si najednou všechno sedne. Způsob, jakým dal čtvrtou branku, to už byla čistá kvalita.“
Bylo pro vás těžké rozhodování, zda Brunese nechat v základní sestavě?
„V poslední době jsme to na tiskových konferencích řešili často. Vždycky je těžké najít správnou sestavu a vybrat hráče, kteří třeba procházejí složitějším obdobím jako Johnny. Musím se ale řídit svým citem a zkušenostmi a pokusit se udělat správnou volbu. Vždycky můžete namítnout, že jsem měl udělat změnu dříve, ale nakonec jsem to neudělal. Johnny odehrál dobré zápasy i bez vstřeleného gólu, ale nakonec se všechno točí kolem branek. Všichni víme, že útočníci góly potřebují.“
Šlo celkově o váš nejlepší výkon v sezoně?
„Možná, nejsem si tím úplně jistý, ale rozhodně to byl dobrý výkon od celého týmu. Je skvělé dát tolik gólů, zvlášť tady na Letné. Pro nás je to velmi důležité vítězství po třech zápasech bez výhry.“
Záloha fungovala výborně
V základní sestavě nastoupili znovu tři spíše defenzivní záložníci, přesto jste si středem hřiště vytvořili poměrně dost šancí. Ukázal vám zápas jak hrát bez Adama Karabce?
„Záloha si vedla opravdu výborně. Trojúhelník jsme otočili a hráli se dvěma šestkami a jednou desítkou, což nám pomohlo a může to fungovat i v dalších zápasech. Velkou pochvalu zaslouží Andrew Irving, který odehrál skvělý zápas a podpořil to pěkným gólem i asistencí. Navíc se neustále nabízel a chtěl hrát. Patrik Vydra pak hodně pomáhal tvořit prostor pro Brunese a sám se dostal do dobrých šancí.“
Díky třem bodům jste stáhli náskok Slavie na šest bodů…
„Je pro nás důležité dostat se tam, kde chceme být, tedy na čelo tabulky. Na Baníku jsme nechali dva body, které by se nám rozhodně hodily, a stále nás pronásleduje slabší začátek sezony. Musíme se soustředit sami na sebe a zajistit, aby naše výkony byly tak dobré jako dnes. Je na nás, abychom se k vrcholu přiblížili."
Mercado pořád mimo
Do základní sestavy se dostal jen jeden český hráč. Bylo to pro vás téma?
„Ne, téma to nebylo. Je pouze shoda náhod, že to takhle dopadlo. Před třemi dny jsme proti Olympiakosu nastoupili se šesti českými hráči v sestavě, takže takhle to zkrátka jen vyšlo.“
John Mercado chyběl kvůli zranění. Jak dlouho bude mimo hru a jak to vypadá s dalšími marody?
„Mercado asi v následujících zápasech nenastoupí, možná by se mohl vrátit na Bournemouth (5. listopadu). Nikdo další se nejspíš před reprezentační přestávkou nezapojí. Určitě ne Karabec a Ryneš.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu