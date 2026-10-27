ONLINE: Liberec - Teplice. Osmifinále MOL Cupu, zvítězí znovu hosté U Nisy?
V Liberci se v osmifinále domácího poháru představují Teplice. Na Slovan umí, prohrály s ním jediný z posledních 10 vzájemných duelů a v druhém ligovém kole U Nisy ve dvojnásobné přesilovce zvítězily 1:0. Liberečtí o víkendu kvůli odložení zápasu s Ostravou odpočívali, předtím v nejvyšší soutěži třikrát po sobě neskórovali. Jak zápas dopadne, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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