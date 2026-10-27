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Fantastický Postava! Čech smazal nejlepšího hráče světa. A rodina jde do práce, smál se

Útočník Oilers Ryan Nugent-Hopkins naráží na skvělý zákrok českého gólmana Michala Postavy z Detroitu
Útočník Oilers Ryan Nugent-Hopkins naráží na skvělý zákrok českého gólmana Michala Postavy z DetroituZdroj: ČTK
Michal Postava a jeho oslava po premiérovém vítězství nad Edmontonem v NHL
Michal Postava slaví po prvním startu za Detroitu výhru v nájezdech
Útočník Viktor Arvidsson slaví gól s debutujícím brankářem Detroitu Michalem Postavou
Střelec Edmontonu Isaac Howard překonává detroitského Michala Postavu
Michal Postava v barvách Detroitu
Michal Postava v barvách Detroitu
Michal Postava v barvách Detroitu
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Patrik Czepiec
NHL
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V zámoří ho překřtili na „Majkla“, jeho jméno se ale rychle učí. Michal Postava sklízí mohutné ovace za výkon při prvním startu v NHL od úvodní sekundy. V duelu s Edmontonem (4:3n) neukázal ani náznak nervozity, v nájezdech si poradil se všemi pokusy. Zastavil Leona Draisaitla i nejlepšího hráče tohoto milénia Connora McDavida. Zákrok na konci prodloužení proti Evanu Bouchardovi? Páni! Čtyřiadvacetiletý objev z Česka se stal ústřední postavou sestřihů.

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Několik dní nazpátek zaskočil ve třetí třetině v brance Detroitu, dovedl k vítězství utkání s posledním Vancouverem (5:2). Už to byl slušný zápis. Nastoupit od startu proti dvěma z nejlepších útočníků planety však značí úplně jinou šichtu, navíc v nepřátelském prostředí Edmontonu. Michal Postava nástrahy ožehavého debutu zvládl, když oslavil vítězství 4:3 v nájezdech.

„Je to skvělé. Cítím se jako dítě, které snilo o NHL. Nečekal jsem, že bych šel jednoho dne do branky a skončilo to vítězstvím. Jsem opravdu šťastný. Na rozcvičce jsem si řekl: Jdeme prostě hrát hokej a chci si to užít. Cítil jsem každopádně lehkou nervozitu. Byl to první zápas v NHL!“ vyprávěl český brankář po úspěchu.

Chválil ho i trenér Todd McLellan. „Postava… Jsme nadšení. Hrál parádně a přispěl k vítězství. Je menší brankář, ale hodně pohyblivý. Dokáže přečíst, kam střely míří, dostane se do pozice. Je v organizaci rok a půl. Byl skvělý už v minulé sezoně a pokračoval v dobré práci,“ hodnotil kouč.

Nešťastné branky

Postava coby majitel extraligového titulu s Kometou zvládl při sledovaném startu 25 zákroků, působil naprosto klidně. Tři góly nepadly jeho vinou, šlo spíš o souhru nešťastných náhod. V prvním případě si bruslí puk do vlastní sítě tečoval Carter Mazur, při dalším úderu Oilers sjel střelci Isaacu Howardovi kotouč z čepele, takže Postava reagoval na původní směr rány.

Když pak tečí bezprostředně před brankou a na hraně hry vysokou holí udeřil v 57. minutě Colton Dach, zdálo se, že domácí uhájí dvoubodovou kořist. Jenže Postava odcestoval na střídačku a Dylan Larkin 77 sekund před koncem ještě vyrovnal.

Skvělé zákroky v prodloužení

Co nastalo pak, obletí svět. Postava se v prodloužení činil, hned na úvod odrazil pokus Evana Boucharda na lapačku. Stejného obránce naopak těsně před sirénou vychytal při dorážce do zpola odkryté klece. Těsně předtím rodák z Valašského Meziříčí vypíchl puk unikajícímu McDavidovi, jenž si neškrtl ani v nájezdech. Sbohem, králi!

„Je to šílené, když si uvědomíte, kolik bodů McDavid a Draisaitl mají. Dva nejlepší hráči současnosti. O to lepší to bylo. Myslím, že doma se všichni dívali. Psali mi a byli nervóznější než já. Teď půjdou do práce,“ zasmál se Postava. „Nejlepší způsob, jak začít kariéru. Zrovna proti těmto hráčům. V nájezdech je smazal,“ doplnil spoluhráč z útoku Viktor Arvidsson.

Hvězdný McDavid, který sezonu rozjel na 250 bodů a po Mariu Lemieuxovi zažívá nejlepší individuální odpich do základní části v historii NHL, tentokrát skončil „jen“ na jedné nahrávce. Detroit ho skvěle bránil, Čecha v betonech nezaskočil.

Maximálně tři branky na zápas

Itinerář Postavových zákroků by vydal na samostatný text. Dovolte aspoň ty nejvíc zásadní. Ve třetí minutě vypíchl kotouč unikajícímu Alexi Formentonovi. Z kraje druhé třetiny vychytal lapačkou bekhend Draisaitla. Právě v té chvíli začala nejdominantnější pasáž Oilers, kdy někdejší brankář Přerova odrážel náročná zakončení Zacha Hymana nebo Ryana Nugenta-Hopkinse.

Nájezdové představení povedený obrázek jen dokreslilo. Postava zatarasil cestu třem vynikajícím střelcům. Během druhé sezony v zámoří stále nepoznal, jaké to je inkasovat v utkání více než tři branky. Po Edmontonu totéž platí i na úrovni NHL, nejen v AHL, kde za Grand Rapids dominuje dlouhodobě. Nosí také helmu s jejich znakem. Nastal čas poptat si u designérů další práci?

Podnikli kvůli němu výměnu

Red Wings si umí představit, jaký potenciál v Postavovi je. Trenér McLellan trefně připomněl, že se klub letos v červnu zbavil talentovaného brankáře Sebastiana Cossy, jehož poslal do Utahu. „Když vyměníte brankáře, kterého jste předtím získali v prvním kole, tak musíte vědět, co v klubu máte. A my jsme věděli, co v Postavovi je. V zápase jsme to jasně viděli. Jsme nadšení,“ liboval si trenér.

„Určité okolnosti vedly k jeho startu. Gólman Tarasov se potýká se zraněním, ale 24letý Čech zároveň přinutil organizaci k zamyšlení. S jeho čísly museli vidět, co v sobě má,“ hovořil o překvapení v kleci komentátor a bývalý úspěšný útočník Stuart Grimson.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina13812251:3320
2Boston12811248:2619
3Toronto14612552:4616
4Ottawa12620438:3416
5Tampa11611338:3415
6Rangers14701644:4215
7Devils11520436:3214
8Montreal11332336:3614
9Florida12422434:3614
10Detroit12323433:3713
11Islanders11502432:2912
12Washington10510434:3212
13Pittsburgh12231640:4011
14Buffalo11223431:4111
15Flyers13303724:429
16Columbus9130522:308
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota13802341:3018
    2Edmonton12622252:4318
    3Vegas13621447:3817
    4Utah12710446:4016
    5Dallas11431332:2015
    6Seattle Kraken12521445:4215
    7Colorado12601549:4013
    8San Jose12151537:4313
    9Nashville11404331:3512
    10St. Louis11501535:3511
    11Winnipeg11403427:3111
    12Anaheim11410632:3710
    13Calgary11500628:4110
    14Kings10212527:358
    15Chicago11210824:436
    16Vancouver131111037:605

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