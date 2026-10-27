Fantastický Postava! Čech smazal nejlepšího hráče světa. A rodina jde do práce, smál se
V zámoří ho překřtili na „Majkla“, jeho jméno se ale rychle učí. Michal Postava sklízí mohutné ovace za výkon při prvním startu v NHL od úvodní sekundy. V duelu s Edmontonem (4:3n) neukázal ani náznak nervozity, v nájezdech si poradil se všemi pokusy. Zastavil Leona Draisaitla i nejlepšího hráče tohoto milénia Connora McDavida. Zákrok na konci prodloužení proti Evanu Bouchardovi? Páni! Čtyřiadvacetiletý objev z Česka se stal ústřední postavou sestřihů.
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Několik dní nazpátek zaskočil ve třetí třetině v brance Detroitu, dovedl k vítězství utkání s posledním Vancouverem (5:2). Už to byl slušný zápis. Nastoupit od startu proti dvěma z nejlepších útočníků planety však značí úplně jinou šichtu, navíc v nepřátelském prostředí Edmontonu. Michal Postava nástrahy ožehavého debutu zvládl, když oslavil vítězství 4:3 v nájezdech.
„Je to skvělé. Cítím se jako dítě, které snilo o NHL. Nečekal jsem, že bych šel jednoho dne do branky a skončilo to vítězstvím. Jsem opravdu šťastný. Na rozcvičce jsem si řekl: Jdeme prostě hrát hokej a chci si to užít. Cítil jsem každopádně lehkou nervozitu. Byl to první zápas v NHL!“ vyprávěl český brankář po úspěchu.
Chválil ho i trenér Todd McLellan. „Postava… Jsme nadšení. Hrál parádně a přispěl k vítězství. Je menší brankář, ale hodně pohyblivý. Dokáže přečíst, kam střely míří, dostane se do pozice. Je v organizaci rok a půl. Byl skvělý už v minulé sezoně a pokračoval v dobré práci,“ hodnotil kouč.
Nešťastné branky
Postava coby majitel extraligového titulu s Kometou zvládl při sledovaném startu 25 zákroků, působil naprosto klidně. Tři góly nepadly jeho vinou, šlo spíš o souhru nešťastných náhod. V prvním případě si bruslí puk do vlastní sítě tečoval Carter Mazur, při dalším úderu Oilers sjel střelci Isaacu Howardovi kotouč z čepele, takže Postava reagoval na původní směr rány.
Když pak tečí bezprostředně před brankou a na hraně hry vysokou holí udeřil v 57. minutě Colton Dach, zdálo se, že domácí uhájí dvoubodovou kořist. Jenže Postava odcestoval na střídačku a Dylan Larkin 77 sekund před koncem ještě vyrovnal.
Skvělé zákroky v prodloužení
Co nastalo pak, obletí svět. Postava se v prodloužení činil, hned na úvod odrazil pokus Evana Boucharda na lapačku. Stejného obránce naopak těsně před sirénou vychytal při dorážce do zpola odkryté klece. Těsně předtím rodák z Valašského Meziříčí vypíchl puk unikajícímu McDavidovi, jenž si neškrtl ani v nájezdech. Sbohem, králi!
„Je to šílené, když si uvědomíte, kolik bodů McDavid a Draisaitl mají. Dva nejlepší hráči současnosti. O to lepší to bylo. Myslím, že doma se všichni dívali. Psali mi a byli nervóznější než já. Teď půjdou do práce,“ zasmál se Postava. „Nejlepší způsob, jak začít kariéru. Zrovna proti těmto hráčům. V nájezdech je smazal,“ doplnil spoluhráč z útoku Viktor Arvidsson.
Hvězdný McDavid, který sezonu rozjel na 250 bodů a po Mariu Lemieuxovi zažívá nejlepší individuální odpich do základní části v historii NHL, tentokrát skončil „jen“ na jedné nahrávce. Detroit ho skvěle bránil, Čecha v betonech nezaskočil.
Maximálně tři branky na zápas
Itinerář Postavových zákroků by vydal na samostatný text. Dovolte aspoň ty nejvíc zásadní. Ve třetí minutě vypíchl kotouč unikajícímu Alexi Formentonovi. Z kraje druhé třetiny vychytal lapačkou bekhend Draisaitla. Právě v té chvíli začala nejdominantnější pasáž Oilers, kdy někdejší brankář Přerova odrážel náročná zakončení Zacha Hymana nebo Ryana Nugenta-Hopkinse.
Nájezdové představení povedený obrázek jen dokreslilo. Postava zatarasil cestu třem vynikajícím střelcům. Během druhé sezony v zámoří stále nepoznal, jaké to je inkasovat v utkání více než tři branky. Po Edmontonu totéž platí i na úrovni NHL, nejen v AHL, kde za Grand Rapids dominuje dlouhodobě. Nosí také helmu s jejich znakem. Nastal čas poptat si u designérů další práci?
Podnikli kvůli němu výměnu
Red Wings si umí představit, jaký potenciál v Postavovi je. Trenér McLellan trefně připomněl, že se klub letos v červnu zbavil talentovaného brankáře Sebastiana Cossy, jehož poslal do Utahu. „Když vyměníte brankáře, kterého jste předtím získali v prvním kole, tak musíte vědět, co v klubu máte. A my jsme věděli, co v Postavovi je. V zápase jsme to jasně viděli. Jsme nadšení,“ liboval si trenér.
„Určité okolnosti vedly k jeho startu. Gólman Tarasov se potýká se zraněním, ale 24letý Čech zároveň přinutil organizaci k zamyšlení. S jeho čísly museli vidět, co v sobě má,“ hovořil o překvapení v kleci komentátor a bývalý úspěšný útočník Stuart Grimson.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|13
|8
|1
|2
|2
|51:33
|20
|2
Boston
|12
|8
|1
|1
|2
|48:26
|19
|3
Toronto
|14
|6
|1
|2
|5
|52:46
|16
|4
Ottawa
|12
|6
|2
|0
|4
|38:34
|16
|5
Tampa
|11
|6
|1
|1
|3
|38:34
|15
|6
Rangers
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|7
Devils
|11
|5
|2
|0
|4
|36:32
|14
|8
Montreal
|11
|3
|3
|2
|3
|36:36
|14
|9
Florida
|12
|4
|2
|2
|4
|34:36
|14
|10
Detroit
|12
|3
|2
|3
|4
|33:37
|13
|11
Islanders
|11
|5
|0
|2
|4
|32:29
|12
|12
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|34:32
|12
|13
Pittsburgh
|12
|2
|3
|1
|6
|40:40
|11
|14
Buffalo
|11
|2
|2
|3
|4
|31:41
|11
|15
Flyers
|13
|3
|0
|3
|7
|24:42
|9
|16
Columbus
|9
|1
|3
|0
|5
|22:30
|8
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|13
|8
|0
|2
|3
|41:30
|18
|2
Edmonton
|12
|6
|2
|2
|2
|52:43
|18
|3
Vegas
|13
|6
|2
|1
|4
|47:38
|17
|4
Utah
|12
|7
|1
|0
|4
|46:40
|16
|5
Dallas
|11
|4
|3
|1
|3
|32:20
|15
|6
Seattle Kraken
|12
|5
|2
|1
|4
|45:42
|15
|7
Colorado
|12
|6
|0
|1
|5
|49:40
|13
|8
San Jose
|12
|1
|5
|1
|5
|37:43
|13
|9
Nashville
|11
|4
|0
|4
|3
|31:35
|12
|10
St. Louis
|11
|5
|0
|1
|5
|35:35
|11
|11
Winnipeg
|11
|4
|0
|3
|4
|27:31
|11
|12
Anaheim
|11
|4
|1
|0
|6
|32:37
|10
|13
Calgary
|11
|5
|0
|0
|6
|28:41
|10
|14
Kings
|10
|2
|1
|2
|5
|27:35
|8
|15
Chicago
|11
|2
|1
|0
|8
|24:43
|6
|16
Vancouver
|13
|1
|1
|1
|10
|37:60
|5