Překvapení Karlose Vémoly: Utajený syn v Anglii se hlásí!
Slovíčka jako terminátor, oktagon a wrestling ovládá první syn Karlose Vémoly (41) CJ Vémola (15) bravurně. Rád by se přesunul z Anglie do Česka natrvalo a bojoval v kleci stejně jako otec. Jenže je v tom háček, česky neumí ani pípnout!
„CJ skončil povinnou školní docházku v Anglii,“ prozradil Karlos v dokumentu Celebrity Series od Oktagonu. „Absolutně se zbláznil do tréninků... Ale jelikož tam nemá dveře tak otevřený jako já tady, snažím se mu najít nějakou školu, do které by mohl chodit v Čechách. Složitější je to v tom, že neumí česky,“ připustil problém slavný bijec.
Carlos Junior, který žije v Anglii s matkou Sarah, si tátovy péče velmi váží. „Když je v kleci, je to prostě terminátor, ale doma ho vnímám jako obyčejného taťku. Chci dělat MMA a být jako táta,“ řekl CJ, který teď může makat díky Karlosovi v pražském fitku.