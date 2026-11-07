Stavba Federerovy problémové vily: Milé gesto hvězdy pro dělníky!
Tenhle nekonečný příběh přece jen našel pohádkový konec. Roger Federer si už v roce 2019 koupil pozemek u Curyšského jezera a nejnovější zprávy potvrzují, že se slavná rodina konečně zabydlela. Cesta k vysněnému sídlu ale byla dost trnitá.
Už po roce vyřizování stavebních povolení se objevil první zádrhel. Během prací se půda kontaminovala stavebním odpadem a dělníci museli svrchních 90 centimetrů zeminy zcela odtěžit. Následoval další zvrat. Švýcarská legislativa nařizuje u všech nových domů vybudovat atomový kryt, a jakmile stavbaři zatloukli kovové tyče do země, do podzemní vody začaly unikat nečistoty. Stavba se okamžitě zastavila.
Situaci v následujícím roce nepomohl ani Federerův plán vybudovat u domu soukromou loděnici. Proti se rázně postavili aktivisté, kteří dlouhodobě bojují za to, aby byla všechna švýcarská jezera volně přístupná veřejnosti a nestala se jen výsadou bohatých. Požadovali proto vybudování veřejného chodníku přímo k vodě. Když do sporu zasáhl Federální úřad pro životní prostředí, bývalý tenista od svého záměru raději upustil.
Tomu, aby se rodina nastěhovala už v roce 2022, zabránilo i časté střídání architektů a dodavatelských firem. A co vlastně na pozemku o neuvěřitelných 16 tisících metrech čtverečních stojí? Hned šest budov, podzemní garáž, tenisový kurt s vlastním logem, velký venkovní bazén a rozlehlý park. To vše za astronomických 1,8 miliardy korun. „Pozemek je tak rozsáhlý, že by se po něm majitel mohl klidně pohybovat na golfovém vozíku,“ zhodnotil švýcarský portál nau.ch.
Celou výstavbu provázela přísná pravidla pro dělníky. „Rodina na pozemku zaměstnávala velký počet lidí. Její vlastní zaměstnanci bydleli v malém domě na pozemku, přístupovou bránu monitorovala a kontrolovala ochranka,“ popsal bezpečnostní opatření web 20 Minuten. „Během výstavby nesměli pracovníci nic fotografovat a byli zavázáni k mlčenlivosti až do dokončení vily,“ dodal portál Watson.
Své soukromí si Federer pečlivě hýčká, do areálu tak z ulice vůbec nelze nahlédnout. Vysoká brána a husté keře chrání celou rodinu před očima zvědavé veřejnosti. Jistotu dodává také hlídač v budce u vstupu, který odhání nechtěné návštěvníky a prověřuje hosty. „Roger je rezervovaný, ale velmi zdvořilý. Vždy nás pozdravil. Ke konci stavebních prací ukázal svou štědrou stránku. Pro všechny zaměstnance, kteří pracovali na stavbě domu, uspořádal velkou grilovačku k ukončení projektu. Byl tam samozřejmě i on sám,“ prozradil jeden z dělníků pod slibem anonymity.