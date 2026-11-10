Oslavenkyně Jágrová si stěžuje na zdraví: Zapomínám, ale...
Že jen sedí doma na gauči a pouští si retro záběry svého slavného synka, jak s tučňákem na hrudi kouzlí na ledě? Kdepak! Anna Jágrová, maminka hokejového boha Jaromíra Jágra (54), která v neděli oslavila 80 let, je stále aktivní.
Povzdychne si, že roky neošálí a osm křížků na krku, bohužel, cítí. „Už mám špatnou hlavu,“ přiznala máma nejslavnějšího hokejisty české historie v rozhovoru pro Blesk. „Mozek si nepamatuje věci, pořád zapomínám. Je to špatné,“ přidala se smutkem v hlase. A nostalgicky si připomněla ten kouzelný život v Americe plný adrenalinu, kdy si v devadesátkách vysloužila přezdívku »Mama Jagr«.
Auto řídím
Jaká že je nynější realita? Pořád má onu jiskru v očích, srdečný úsměv i schopnost vytasit historku či vlídné slovo. A pozor, na osmdesátnici je stále vitální! Důkaz? „Auto řídím, jezdím na nákupy, to si ještě troufnu. Ale delší cesty už nezvládnu, to mě musí vozit dcera,“ řekla paní Jágrová málem omluvně.