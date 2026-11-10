Oslavenkyně Jágrová si stěžuje na zdraví: Zapomínám, ale...

Paní Jágrová oslavila 80. narozeniny.

Že jen sedí doma na gauči a pouští si retro záběry svého slavného synka, jak s tučňákem na hrudi kouzlí na ledě? Kdepak! Anna Jágrová, maminka hokejového boha Jaromíra Jágra (54), která v neděli oslavila 80 let, je stále aktivní.

Povzdychne si, že roky neošálí a osm křížků na krku, bohužel, cítí. „Už mám špatnou hlavu,“ přiznala máma nejslavnějšího hokejisty české historie v rozhovoru pro Blesk. „Mozek si nepamatuje věci, pořád zapomínám. Je to špatné,“ přidala se smutkem v hlase. A nostalgicky si připomněla ten kouzelný život v Americe plný adrenalinu, kdy si v devadesátkách vysloužila přezdívku »Mama Jagr«.

Auto řídím

Jaká že je nynější realita? Pořád má onu jiskru v očích, srdečný úsměv i schopnost vytasit historku či vlídné slovo. A pozor, na osmdesátnici je stále vitální! Důkaz? „Auto řídím, jezdím na nákupy, to si ještě troufnu. Ale delší cesty už nezvládnu, to mě musí vozit dcera,“ řekla paní Jágrová málem omluvně.

Anna Jágrová a Jaromír Jágr starší při interview
Anna Jágrová a Jaromír Jágr starší při interview

Témata:  Jaromír JágrAmerikazdravígaučlední hokejAnna Jágrová

Související články



Články odjinud