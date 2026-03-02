Mick Schumacher se představil v sérii IndyCar: Náraz a noční můra!
Syn sedminásobného mistra světa formule 1 Mick Schumacher (26) si brousil zuby na titul nováčka roku. V ostře sledovaném debutu formulové série IndyCar ale neuvěřitelně pohořel. Nezvládl zajet ani jedno kolo.
Dva roky usiloval o úspěch v barvách stáje Alpine ve vytrvalostních závodech WEC. Když ale francouzská značka šampionát opustila, bývalý pilot F1 Mick Schumacher se rozhodl pro návrat ke klasickým monopostům. Kývl na nabídku týmu Rahal Letterman Lanigan Racing a o víkendu ho čekala ostře sledovaná premiéra v zámořské sérii IndyCar.
Pozornost fanoušků i médií se upírala primárně na něj. Dokonce se opatrně mluvilo o plánech na zisk titulu nováčka roku 2026. Úvodní podnik v St. Petersburgu ale všechny rychle vrátil do tvrdé reality. Mickovi nevyšla už kvalifikace a na startovním roštu se krčil až na jednadvacáté pozici. Motivace odčinit nezdar byla o to větší. Do závodu vrhl veškeré síly hned po zhasnutí červených světel. Jeho útočná jízda ale trvala pouhé čtyři zatáčky.
Sting Ray Robb a Santino Ferrucci se dostali do křížku a havarovali. Schumacher, který byl v tu chvíli na Ferrucciho vůz doslova nalepený, neměl sebemenší prostor k úhybnému manévru a narazil soupeři přímo do zadní části monopostu. Zatímco Robb dokázal vycouvat a vrátit se na trať, pro zbylé dva piloty závod definitivně skončil. Nabízí se tak smutné srovnání. Mickův otec v šestadvaceti letech slavil druhý formulový titul s Benettonem, mladý Schumacher se ale v elitním světě motorsportu stále hledá.
„Dnes to bylo frustrující. Nemohli jsme nic udělat jinak, ale takové někdy závodění je. Mám se co učit a na čem pracovat. Příští týden budeme zpátky,“ reagoval na svůj nezdar Schumacher.