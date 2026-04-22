Schumacherův blízký přítel Todt: Promluvil o Michaelových podvodech!
Kariéra Michaela Schumachera (57) je protkána rekordy a fenomenálním talentem. Jeho odkaz má ale i své stinné stránky, které dodnes jitří emoce. K těmto kontroverzním momentům se nyní vrátil Jean Todt (80), jeho někdejší šéf ze stáje Ferrari. »Schumi« podle něj nikdy nejednal jako podvodník, jen neunášel tíhu okamžiku.
Slavný Francouz Jean Todt v nedávném podcastu High Performance poodhalil zákulisí dvou nejslavnějších zkratů závodní historie. „Michael neuměl podvádět. Pokud vím, udělal to dvakrát, ale udělal to špatně,“ prohlásil Todt. Prvním z případů bylo ostře sledované finále sezony 1997 v Jerezu. Schumacher tehdy sváděl bitvu o titul s Jacquesem Villeneuvem. Po vzájemné kolizi o veškeré body přišel a následně ho potkal nekompromisní trest v podobě vyloučení z celého ročníku.
„V roce 1997 jsme přišli o titul jezdců v posledním závodě po jeho kontroverzním manévru proti Villeneuvovi, kdy Michael bohužel udělal chybu. Myslím tím, že do něj narazil schválně, ale udělal to nevhodně,“ férově zhodnotil manévr Schumachera po letech. „Možná ta chyba ukázala velmi silnou soudržnost, protože sílu skupiny lidí poznáte ve chvíli, kdy se nedaří. Když jde všechno dobře, každý je kamarád,“ míní Todt.
Druhá kaňka na Schumacherově kariéře, kterou Todt vytáhl na světlo, se udála o téměř deset let později. Během kvalifikace v Monaku Němec jednoduše zaparkoval svůj monopost v zatáčce La Rascasse, čímž zablokoval poslední pokusy soupeřů v čele s Fernandem Alonsem. Trest na sebe nenechal dlouho čekat a následný odsun na chvost startovního pole ho stál drahocenné body.
„Ve skutečnosti je Michael úžasný člověk, ale pokaždé, když nad sebou ztratil kontrolu, zaplatil za to velmi draze. Stálo ho to titul a podobná situace se stala i v roce 2006 v kvalifikaci v Monte Carlu s Alonsem, kde úmyslně zablokoval trať. Následně musel startovat zezadu i to ho stálo titul,“ zavzpomínal Todt na další kontroverzní moment hvězdného pilota F1. Zvlášť v prvním případě v Jerezu mohl podle někdejšího bosse Ferrari volit mnohem chytřejší strategii. Místo toho sáhl po té nejhorší variantě.
„Bylo by to snadné, stál vedle Villeneuva už na startu v první řadě. Máme příklady dva mezi Sennou a Prostem. Stačilo trochu zabrzdit později nebo něco podobného, to mohl udělat hned na startu. On si vybral udělat to deset kol před koncem. Byla to špatná volba,“ lamentoval Todt nad historickou chybou. Podle Todta je i jasné, co Schumachera k takovému jednání vedlo.
„Bylo to jen v emocích. Proto, když soudíte člověka v akci, musíte být velmi shovívaví. Snadno se sedí u stolu a říká se: měl jsi udělat tohle nebo tamto. Ale když jste přímo v ději, musíte chápat, že mozek reaguje jinak,“ podle Todta tak vteřiny před osudným nárazem v Jerezu Schumacher zkrátka cítil, že mu vysněný titul proklouzává mezi prsty, a reagoval čistě pudově. „Je velmi těžké obviňovat emoce. Musíte emocím rozumět. Vedle toho předvedl tolik úžasných věcí.... Jsou plusy i mínusy. Nějaké mínusy tam jsou, ale těch plusů je mnohem víc,“ vyzval Todt k uznávání především Schumiho vítězného odkazu.