Rozhněvaná manželka kouče Růžičky odhalila: Pravda o rodinné finanční situaci!
Během své bohaté kariéry si legendární trenér Vladimír Růžička vydělal pohádkové peníze. Jenže po letech mu nejspíš při pohledu do pokladnice musí být spíše smutno. Spolu s manželkou Marií se momentálně stěhují z rodinné vily do bytu a zlí jazykové mají za to, že na vině je především Maruščin životní styl. Rodačka z Havířova jim ale zavřela pusu.
Luxusní dovolené, drahá auta i kosmetické úpravy. Ze sociálních sítí se mohlo zdát, že rodinná kasa je u Růžičkových bezedná. Jenže jak se ukazuje, vše má své limity. Poté, co vyšlo najevo, že »zlatý hoch z Nagana« prodal rodinný dům ve Spořicích pod cenou za 6 milionů korun, se totiž ukázalo, že po doplacení hypotéky a velmi nevýhodného úvěru mu na účtu zbyl pouze milion. Stěhováním z vily do bytu si navíc lidé obvykle moc nepolepší a někteří komentující tak větří rozsáhlejší finanční problémy, které dávají za vinu právě Marii.
„Ty komentáře jsou třešničky. Jakože: Ten milion, který mu zbyl, za ten může jet na deset dovolených,“ citovala vytočená Marie a v kontrastu se svou náladou přidala smajlíka, který brečí smíchy. „Prosím pěkně, já si dovolené platím sama! Já si VŠECHNO platím sama. Svoje účty, auto, všechno si platím sama,“ zdůraznila Růžičková, která si v minulosti postěžovala, že je pro ni těžké najít práci, a před několika měsíci rozjela přivýdělek na platformě OnlyFans.
„Další věc: No, teď, když nemá peníze, tak to bude brzy rozvod!“ vypíchla další z komentářů. „Tahle situace, spousta z vás ví, že nějaké to angažmá už Vláďa nemá dlouho, takže ta finanční situace už je nějaká delší dobu. To už bych se s ním rozvedla dávno,“ vzkázala hejtrům.
„Jsme manželé. Řekli jsme si ve zlém i v dobrém. Byly doby, kdy na tom byl líp a staral se. Teď jsou doby, kdy na tom je hůř a starám se já. Takže, do prd**e, držte huby!“ naštvala se žena legendy, která předtím ujistila, že do žádného skromného bydlení se rozhodně stěhovat nebudou. Na rodinku podle jejích slov čeká apartmán v centru Chomutova se dvěma koupelnami a soukromým parkováním...