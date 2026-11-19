Extenistka Cibulková přestřelila: Statisícová pokuta!
V dubnu pořádně rozbouřila vody sociálních sítí Dominika Cibulková. Ve svém reklamním příspěvku totiž neváhala označit vodku za »fit drink«. Nyní bývalou tenisovou hvězdu dohnala spravedlnost a od Rady pro mediální služby vyfasovala tučnou pokutu. Sportovkyně se ale hodlá bránit.
„Jdeme si připravit lehký drink. Chci si trochu vyhodit z kopýtka a chci, aby to mělo co nejméně kalorií. Víte o tom, že vodka je nejvíc nízkokalorický alkohol? Má nejméně kalorií,“ hlásala letos ve svém propagačním videu. Cibulková za svá slova následně schytala neuvěřitelnou vlnu kritiky. Okamžitě se do ní pustili další influenceři, kteří si z ní s chutí stříleli a její výstup parodovali.
Následně zasáhla i Rada pro reklamu s tím, že došlo k jasnému porušení Etického kodexu reklamní praxe. „Takové poselství neodpovídá povaze alkoholického nápoje jako produktu, který nemá zdravotní ani výživové benefity a jehož konzumaci není možné prezentovat jako součást zdravého životního stylu,“ smetla video ze stolu Rada.
Jak nejnověji informoval Denník N, za tento prohřešek byla Cibulkové uložena pokuta přesahující 120 tisíc korun. Tvrdý trest vynesla Rada pro mediální služby. „Podle zákona se v médiích nesmí tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné vlastnosti, povzbuzující nebo utišující účinek nebo že pomáhají řešit osobní problémy. Nesmí se nabádat ani k nestřídmému požívání alkoholu,“ cituje slovenský deník s tím, že reklama byla jednoznačně označena za neetickou.
Bývalá tenistka ale neskládá zbraně a proti pokutě se okamžitě ohradila prostřednictvím advokátní kanceláře Strategy Attorneys. „Dnes jsme se z médií dozvěděli, že Rada pro mediální služby vydala rozhodnutí o uložení pokuty naší klientce, Dominice Navara Cibulkové, ve výši 5 000 eur. Naše klientka důrazně odmítá závěr, že se dopustila porušení zákona, a vyjadřuje zásadní výhrady k postupu Rady pro mediální služby. Předmětné rozhodnutí Rada pro mediální služby dosud nedoručila ani naší klientce, ani naší advokátní kanceláři. Neznáme jeho obsah ani důvody, a přesto se o něm již veřejně mluví,“ stojí v úvodu ostře laděného oficiálního prohlášení.
Velká část obhajoby slovenské hvězdy stojí na faktu, že jí Rada sama udělila termín, do kterého se mohla k obvinění vyjádřit. Rozhodnutí o mastné pokutě se ale na veřejnost dostalo dřív, než vůbec vypršela lhůta pro obhajobu. Právníci Cibulkové tak nyní zpochybňují, zda samotná Rada vůbec postupovala v souladu se zákonem.