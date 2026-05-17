Cibulková a její kontroverzní reklama: Zasáhly úřady!
Po smíchu přichází pláč. Tohle rčení by se dalo perfektně napasovat na aktuální situaci kolem Dominiky Cibulkové. Bývalá tenistka před pár týdny zveřejnila spolupráci, kterou se teď na Slovensku zabývá tamní Rada pro reklamu. A ta má jasno. Někdejší reprezentantka věší svým fanouškům bulíky na nos!
Dominika kvůli reklamě na slovenskou vodku byla terčem vtipů. Naši sousedé si totiž klepali na hlavu, jak se může pokoušet propagovat alkohol jako ingredienci »fit« drinku. Obratem se objevilo několik parodií, které se navíc dočkaly většího ohlasu než původní verze Cibulkové.
Kdo se ale moc nesmál, je slovenská Rada pro reklamu, která teď podnikla proti Domičinu počinu kroky. Došlo totiž podle ní k porušení Etického kodexu reklamní praxe. Informoval o tom slovenský Denník N.
Rada obdržela několik stížností a po jejich posouzení vyzvala zadavatele, kterým je společnost GAS Familia, aby reklamu upravil a zamezil šíření její původní podoby. Za největší potíž považuje komise to, že Dominika označila vodku za »fit drink«.
„Takové poselství neodpovídá povaze alkoholického nápoje jako produktu, který nemá zdravotní ani výživové benefity a jehož konzumaci není možné prezentovat jako součást zdravého životního stylu,“ míní Rada. Slovenka je navíc bývalá elitní sportovkyně a poté, co se jí před časem povedlo zhubnout, se snaží být mentorkou a vzorem pro lidi s podobným cílem. Za tímto účelem si navíc vytvořila i aplikaci.
„Dominika Cibulková nevystupuje v reklamě jen jako známá osobnost, ale jako osoba dlouhodobě spojovaná se sportovním výkonem, disciplínou, fyzickou kondicí a se zdravým životním stylem. Reklama přitom tyto asociace vědomě aktivuje a rozvíjí prostřednictvím použitých výrazů (fit drink a workout), důrazu na kalorie, pohyb, balanc a disciplínu, stejně tak i celkového vizuálního a jazykového stylu komunikace,“ míní komise.
Pravdou je, že ještě než se na Domičinu hlavu snesla kritika komise, pořádně si to slízla i od veřejnosti. Hlavou nad touhle reklamou na vodku vrtěla například i bývalá tenistka a poslankyně Romana Tabákovou, kterou pohoršovalo, že na takovou spolupráci kývne maminka dvou malých dětí...