Cibulková pobouřila na sociálních sítích a teď... Na Slovensku je pro smích
Odpočívá na dovolené v exotice, ale doma se na její účet královsky baví! Bývalá tenistka Dominika Cibulková (36) je na Slovensku terčem vtipů kvůli spolupráci s výrobcem alkoholu.
Dominika Cibulková za poslední měsíce zažila řadu změn. Kromě toho, že se jí rozpadlo manželství, také po tvrdé dřině a nekompromisním režimu fantasticky zhubla. A svou novou figuru teď zúročila také při spolupráci s výrobcem vodky, kterému dělá reklamu na svých sociálních sítích.
„Jdeme si připravit lehký drink. Chci si trochu vyhodit z kopýtka a chci, aby to mělo co nejméně kalorií. Víte o tom, že vodka je nejvíc nízkokalorický alkohol? Má nejméně kalorií,“ vysvětlovala Dominika svým sledujícím.
Už dříve to schytala od někdejší tenistky a političky Romany Tabákové. „Divné. Máma dvou dětí. Ne, nesouhlasím, když sportovec dělá reklamu na alkohol,“ vrtěla hlavou a oháněla se statistikami o tom, že Slováci mají se závislostí na alkoholu problém. A sečetla jí to i s hazardem, na který měla Cibulková dělat reklamu v minulosti.
Teď se ale Dominika stala námětem také pro známé slovenské influencery. Parodii natočili například Filip Jovanovič, známý jako Jovinečko, nebo Fero Joke, kteří se převlékli do ženského oblečení a nahodili na sebe blonďaté paruky. A soudě podle toho, že jejich verze reklamy na vodku mají o několik tisíc lajků víc než Dominičina původní verze, očividně s touhle tvorbou uhodili hřebíček na hlavičku.