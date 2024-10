Jsi blbec, synu! Slavné geny reprezentanta Gedeona zničil kokain

Jablko nespadlo daleko od stromu. Ale v případě nadějného fotbalisty Filipa Gedeona (22), jehož otec Patrik (42) býval ligovou osobností v dresu pražské Slavie či Dukly, se vinou drog odkutálelo pryč. A tátovi zůstala jen trpkost!

Gedeon mladší ještě v Priskeho éře oblékal rudý dres a snil, že se dostane do A-týmu Sparty. Jenže pak to jelo: Velké peníze z profi smlouvy ve víru velkoměsta s talentovaným středopolařem zamávaly.

Letos v březnu jej jako hráče FC Baník Chomutov v play off futsalové ligy proti Slavii dopingoví komisaři (prý šli najisto po udání) pozitivně testovali na kokain a jeho metabolit benzoylecgonin. Trest? Bez sportu do 28. 5. 2027!

„Táta mi řekl, že jsem blbec. Ale nakonec to vzal. Viděl, že chodím do práce, že se mi to všechno v životě otočilo, ale peru se s tím,“ svěřil se teď Filip pro efotbal.cz, jak reagoval někdejší osmifinalista Poháru UEFA s třemi reprezentačními starty.