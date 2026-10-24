Zdecimovaný Nečas a jeho snoubenka: On bez zubů, ona o berlích
Jsou na sebe napojení víc, než si asi sami uvědomují. Budoucí manželé Nečasovi trpěli téměř ve stejnou chvíli. Zatímco se Nikola snažila zmátořit po operaci, sledovala, jak její snoubenec na ledě krvácí.
„Mám naprasklý meniskus. S takovýmhle kolenem bych mohla žít docela plnohodnotný život třeba podle mě dalšího půl roku, rok,“ vysvětlovala nedávno a oddalovala operaci. Na sál se jí nechtělo, ale zdravotní trable i blížící se svatba Nikolu Mertlovou nakonec zlomily. Kulhající nevěsta? To nikdo nechce vidět. A tak musela »Nykki« pod kudlu.
„Doktor má pocit, že tam je možná v tom koleni něco víc špatně a že to zjistí, až když to uvidí na té kamerce, kterou mi do kolene při operaci dají. A když to bude druhá verze, tak by rekonvalescence trvala čtyři měsíce,“ hlásila před zákrokem.
Na nemocničním lůžku pak prožila slušnou horskou dráhu, jak se ukázalo s ze soukromé konverzace, kterou odhalila na svém instagramu. Jakmile se probudila, už se její milovaný Martin na dálku ptal, jak se cítí. Odpovídala, jak nejlépe to šlo, ale písmenka a slova z ní padala dost nahodile. „Tak odpočívej. Seš sjetá,“ bavil se český hokejista nad roztomilou zmateností své budoucí paní. „Já jdu na zápas... Jsem rád, že to máš za sebou a už se to bude jenom lepšit,“ rozloučil se s ní a zamířil na led.
Alespoň přes televizní obrazovku ho Nikola z postele sledovala a fandila. Zápas o body probíhal na ledě Philadelphie. Hned v první třetině ale dostal Nečas pukem přímo do obličeje a musel okamžitě do šatny na šití. Krev z něj totiž doslova stříkala. Český útočník se sice vrátil do zápasu a dokonce přidal branku, na velké oslavy to ale nakonec nebylo, protože jeho Colorado padlo.
Ošetření v jednodenní ambulanci Mertlová zvládla, po propuštění na ni ale čekala strastiplná a hlavně dost bolavá cesta autem domů. Tam navíc v posteli objevila svého pořádně rozsekaného snoubence. Nečasovy rty totiž po drsném zásahu pukem aktuálně vypadají spíše jako po štědré dávce estetických úprav. „Martinovi to s novým lip fillerem docela sluší, ne?“ okomentovala hokejistovu novou vizáž s nadhledem Nikola, o kterou se nyní v Americe krom snoubence stará také maminka. Prozradila, že »Neči« to odnesl deseti stehy a ztrátou zubů. Tak snad se všechny bolístky Martinovi a Nykki zahojí, než do toho praští!