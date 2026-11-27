ONLINE: Šlágr mezi Třincem a Pardubicemi, Sparta hraje ve Vítkovicích
Souboj dvou nejlepších týmů hokejové extraligy a zároveň repríza posledního finále play off bude hlavním tahákem 23. kola. Vedoucí Třinec ve šlágru přivítá druhé Pardubice. Oceláři v úterý vyhráli v Hradci Králové a proti úřadujícímu šampionovi se budou v odvetě dubnového finále snažit ukončit sérii tří porážek ve vzájemných zápasech. Všechna utkání extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
V nedaleké Ostravě se utkají týmy se zcela opačným rozpoložením: Vítkovice se po debaklu na ledě Dynama budou snažit rehabilitovat před svými fanoušky v zápase proti trápící se Spartě. Třetí Kladno přivítá Karlovy Vary, čtvrtou Plzeň čeká domácí souboj s Brnem. Litvínov stále trápí početná marodka, Severočeši i tak dokázali třikrát za sebou vyhrát a úspěšnou sérii se pokusí protáhnout proti Mladé Boleslavi. Utkají se také Olomouc s Hradcem Králové, souboj Liberce a Českých Budějovic se bude hrát až 16. prosince.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|16
|2
|1
|3
|87:53
|53
|2
Pardubice
|22
|15
|1
|1
|5
|86:52
|48
|3
Kladno
|22
|9
|4
|4
|5
|66:62
|39
|4
Plzeň
|22
|6
|8
|1
|7
|57:52
|35
|5
Č. Budějovice
|22
|11
|0
|2
|9
|61:62
|35
|6
Liberec
|21
|9
|1
|4
|7
|63:57
|33
|7
K. Vary
|21
|9
|2
|1
|9
|48:45
|32
|8
Mountfield
|22
|8
|2
|3
|9
|59:57
|31
|9
Sparta
|22
|9
|1
|2
|10
|56:54
|31
|10
Brno
|21
|7
|3
|3
|8
|54:59
|30
|11
Litvínov
|22
|7
|3
|1
|11
|51:60
|28
|12
Vítkovice
|21
|5
|2
|2
|12
|48:68
|21
|13
M. Boleslav
|22
|5
|2
|2
|13
|44:73
|21
|14
Olomouc
|22
|4
|1
|5
|12
|44:70
|19
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