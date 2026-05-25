Rulíkův nároďák má díky Norům už jistý postup: Šok pro čtvrtfinále! Radime, vyber si sám!
Postup je v kapse už dva zápasy před koncem základní skupiny! Trenér Radim Rulík (60) tak už s českými hokejisty spřádá plány na čtvrtfinále. Soupeře pro klíčový duel si bude moci vlastně sám vybrat!
Odfajfkovat si první metu, tedy prodrat se mezi osm nejlepších, pomohli nároďáku Norové díky jejich senzační výhře 3:2 nad Švédy. V posledních dvou českých duelech – dnes právě proti Norsku (pondělí 16:20, ČT sport) a pak na úplný závěr základní části proti Kanadě (úterý 20:20, ČT sport) – tak už zbývá jen rozluštit tajenku: Na koho Češi ve čtvrtfinále narazí? Otázka to není zas tak složitá, Rulíkova družina ji má zcela ve svých rukou!
Lotyšsko, či USA
Situace v curyšské skupině se totiž vyvíjí docela jasně. Nenastane-li nečekané vzepětí trpaslíků, skončí na třetím místě Lotyšsko a na čtvrtém USA. A také českému týmu to ve Fribourgu krystalizuje tak, že v posledním mači skupiny bude s Kanadou hrát o první, nebo druhý flek.
Porážka s »Javorovými listy« tak může paradoxně přinést papírově slabšího soka – Lotyše! „Já ale vůbec dál nekoukám. Jen na příští trénink a pondělní zápas s Nory, na které se musíme dobře připravit a koncentrovat! Prezentují se výborným hokejem, zlepšují se. Bude to velice těžké,“ odmítá ovšem Rulík jakékoliv spekulace.
|Brankářskou jedničku Kořenáře bolí po slovenské střele klíční kost, do zbytku turnaje by ale měl být fit.