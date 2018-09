TOP 5 nových jmen v extralize: nový lídr Komety, Hudáček i slovinský gólman

Peter Mueller - 9,6 milionů

Kometa Brno

útočník

Kdo ví, kdy se do zápasového rytmu vrátí Martin Erat. Od trenéra Libora Zábranského dostal svolení, že se může zapojit až v průběhu sezony. I kvůli tomu přišel k dvojnásobnému mistrovi z posledních dvou let nový lídr – Peter Mueller. Zkušený útočník byl v roce 2006 draftován z celkového 8. místa, vybral si ho sám Wayne Gretzky, tehdejší trenér Phoenixu. Rodák z Minnesoty začal výborně, v nováčkovském ročníku nastřádal 54 bodů, v dalších letech se ale jeho bilance tenčila.

Nedařilo se mu ani po výměně do Colorada, ani na Floridě. Před sezonou 2013/14 tak zamířil do Evropy. Dvě sezony strávil ve švýcarském Klotenu, pak hrál ve švédském Malmö. Před dvěma lety se ještě zkusil vrátit do zámoří, nastupoval ale jen v AHL na farmě Bostonu. Před minulým ročníkem se vrátil do Evropy a přes Salcburk zamířil nyní do Komety. V sedmi zápasech v přípravě a Lize mistrů nasbíral velmi slušných 10 bodů (6+4).

Libor Hudáček - 11,1 milionů

Liberec

útočník

Bílé Tygry z Liberce posílil ofenzivní šikula Libor Hudáček. Ve 28 letech toho má už celkem dost za sebou. Hrál na pěti mistrovstvích světa, v roce 2012 patřil k největším tahounům slovenského týmu, který šokoval ziskem stříbrných medailí. Na klubové úrovni hrál za Slovan Bratislava, kde stihl ještě tři sezony ve slovenské lize a další tři už v KHL. V létě 2015 zamířil do švédského Örebro, kde si vybudoval velmi dobré jméno.

Při hostování ve Färjestadu v minulé sezoně ovšem předvedl blikanec, který mu ve Švédsku pracně budované renomé hodně poškodilo a v podstatě ukončilo angažmá. Před nadcházející sezonou tak zamířil do Liberce, kde by se měl stát jedním z hlavních ofenzivních lídrů. V přípravě válel, když nastřílel sedm gólů a přidal čtyři asistence. „V Česku jsem nikdy nehrál, ale měl jsem na zdejší ligu dobré recenze. Týden jsem si volal s trenérem Filipem Pešánem, cítil jsem, že má opravdový zájem. Našli jsme společnou řeč a dohodli se,“ pravil nedávno, jak se upeklo angažmá pod Ještědem.

Gašper Krošelj - 8 milionů

Mladá Boleslav

brankář

V Mladé Boleslavi měli v červnu problém. Během letní přípravy se na dlouhou dobu zranila předpokládaná jednička Jan Růžička a Bruslaři tak museli hledat náhradu. Jenže trh s brankáři už nebyl příliš nabitý, a tak padla volba na slovinského brankáře Gašpera Krošelje. „Jeho výkony v přípravě mě osobně moc překvapily. Shodou okolností jsme na něj koukali na mistrovství světa a mluvili o něm, ale nakonec to byla shoda náhod, že se ho povedlo přivést,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci hlavní trenér Vladimír Kýhos.

Rodák z Ljubljany má v 31 letech mnoho zkušeností, zachytal si například na posledních olympijských hrách v Pchjongčchangu nebo na čtyřech světových šampionátech (dva elitní divize, dva divize 1A). Dlouhé roky působil v Medveščaku Záhřeb, v posledních letech ale vystřídal hodně klubů. Zachytal si v Dánsku, Norsku a Švédsku, naposledy působil v dánském týmu Rødovre Mighty Bulls. Minimálně v první polovině sezony, než se Růžička uzdraví, by měl být v Mladé Boleslavi jedničkou.

Conor Allen - 7 milionů

Plzeň

obránce

Plzeň potřebovala nutně sehnat posily do obrany. Po povedené sezoně totiž u Indiánů skončili reprezentanti David Sklenička a Michal Moravčík, kteří oba zamířili do Montrealu. Na konci léta se navíc rozhodl ukončit kariéru veterán Petr Kadlec. Už v červnu tak přišel americký obránce Conor Allen, který si v sezonách 2013/14 a 2014/15 dohromady na sedm zápasů vyzkoušel i NHL v dresu New York Rangers.

Stálé místo v nejprestižnější lize světa si ovšem nevybojoval, po potloukání se po několika farmách v AHL (během šesti sezon hrál za sedm klubů) zamířil v průběhu minulé sezony do Evropy. Před play off posílil německý Wolfsburg, za který stihl naskočit jen do 10 zápasů, ve kterých si připsal čtyři body (2+2). Společně s Nickem Jonesem, Jakubem Kindlem a Lukášem Pulpánem by měl patřit mezi hlavní defenzivní opory týmů, neměl by chybět na přesilovkách, kde by se vedle Milana Gulaše, Václava Nedorosta či Davida Stacha mohl dočkat velkého přísunu bodů.

Marek Viedenský - 8,5 milionů

Třinec

útočník

Poslední finalista z Třince opět trochu vytunil svůj už nabitý tým. Před novou sezonou Oceláře posílili především útočníci Roberts Bukarts ze Zlína a Marek Viedenský ze Slovanu Bratislava. Slovenský útočník se může pochlubit téměř totožnými parametry jako Tomáš Marcinko, který v Třinci zářil v poslední sezoně. Když se v letech 2008-14 neprosadil do NHL, vrátil se Viedenský do Evropy. Jednu sezonu strávil ve finské Hämeenlinně, další tři v dresu Slovanu Bratislava v KHL. V posledním ročníku si udržel bilanci půl bodu na zápas (42 zápasů, 21 bodů – 11+10).

Pozadu nezůstal ani v přípravě už v dresu Ocelářů. Ve čtyřech zápasech Ligy mistrů posbíral tři body za gól a dvě asistence, v dalších třech přípravných zápasech přidal gól a asistenci. „Viedo je velký centr, dobrý na buly. Pracant, který bude dobrý do oslabení i před bránu. Věřím, že nám společně s Robertsem Bukartsem pomůžou, budeme je potřebovat,“ řekl o nových posilách kapitán Lukáš Krajíček. Třinec by měl opět patřit mezi nejofenzivnější týmy v extralize, zásluhu na tom určitě bude mít i urostlý centr.