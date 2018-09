Boleslav je po ostudných letech zase hladová. Inspirovala se dresy Vegas?

Na papíře vypadá tým znovu nabušeně. Tak tomu ale bylo i loni a předloni, kdy ambiciózní tým končil v předkole, respektive v play out. Z šesti nových hráčů je hned pět reprezentantů, ať už současných, či minulých. Nejvýraznější novou tváří je útočník Michal Vondrka, který do města automobilů zamířil z Chomutova.

„Vedení se mnou výborně komunikovalo, splnili mi všechny požadavky, co jsem chtěl. Druhá věc byla rodina, je to kousek od Prahy, dále je tady spousta kluků, které znám od mládí. Je tady Klépa (Jakub Klepiš), se kterým jsem byl v kontaktu,“ vysvětloval Vondrka, proč si z více nabídek vybral právě Mladou Boleslav.

Nový obraz Bruslařského klubu ale nebude jen o Vondrkovi, klub posílil také slovinský brankář Gašper Krošelj, obránce Martin Pláněk z Mountfieldu HK a útočníci David Šťastný ze Zlína a Pavol Skalický ze Slovanu Bratislava. Z hostování v Hradci se navíc vrátil rychlonohý Martin Látal, syn sportovního manažera Jaromíra.

S posilami panuje v klubu maximální spokojenost. „Jaké jsme měli požadavky na vedení klubu, tak jsme je de facto dostali,“ uvedl sportovní manažer Látal. „Mužstvo jsme dostatečně dobře posílili o velké individuality, ve zbytku týmu byly taky velmi dobří hráči, akorát jsme to z nich nemohli dostat,“ dodal s úsměvem Jan Plachý, předseda představenstva a spolumajitel klubu.

V přípravě Boleslav neprohrála jediný zápas v základní hrací době, a to změřila dvakrát síly se Slovanem Bratislava či Libercem. Navíc vyhrála turnaj v německém Norimberku.

S posilami i přípravou panuje spokojenost i v realizačním týmu. „Jsem rád, že jsme mužstvo doplnili o hráče, které jsme chtěli. Při přípravě se nám hráči nezranili, na celé hře se projevil progres, hráči pochopili, co po nich chceme, aby hráli. Příprava ukázala, že jdeme dobrým směrem,“ poznamenal hlavní trenér Vladimír Kýhos.

Jediným problémem se tak může zdát dlouhodobé zranění předpokládané jedničky Jana Růžičky, které musel klub řešit angažováním slovinského brankáře Gašpera Krošelje.

„Byla to velká komplikace, stalo se to v době, kdy gólmani už byli rozebraní. Naskytla se nám možnost angažovat Gašpera, jeho výkony v přípravě mě osobně moc překvapily. Shodou okolností jsme na něj s Radkem Haasem (trenér brankářů) koukali na mistrovství světa a mluvili o něm, ale nakonec to byla shoda náhod, že se ho sem povedlo přivézt,“ dodal Kýhos. Růžička by se měl zapojit do tréninku nejdříve v prosinci.

Nejproduktivnější hráči BK v přípravě: 1. Lukáš Žejdl 8 zápasů 9 bodů (7+2) 2. Dominik Pacovský 8 zápasů 8 bodů (6+2) 3. Martin Látal 7 zápasů 6 bodů (3+3) 4. David Šťastný 8 zápasů 5 bodů (4+1) 5. Jakub Orsava 7 zápasů 5 bodů (2+3)

S jakými ambicemi klub půjde do nové sezony? S tím zůstali přední představitelé klubu trošku tajemní. „Dvě předchozí sezony nebyly podle našich představ, obzvlášť minulá byla doslova katastrofální. Od nové sezony očekávám lepší hokej, že se tím budeme trošku bavit a že to bude zábava pro lidi. Byl bych maximálně spokojený, kdybychom hráli play off,“ řekl Plachý.

Rozpočet zůstal na podobné cifře jako v minulých ročnících. „Počítáme, že na stránce příjmů přesáhneme 100 milionů. A stejně jako loni musím konstatovat, že otázka výdajů záleží pouze na tom, jak je sezona úspěšná nebo neúspěšná,“ nechal pod finanční pokličku nahlédnout generální manažer Jan Tůma.

Pro fanoušky bude novinkou odbavovací systém při vstupu na stadion, který už v létě prošel zatěžkávací zkouškou při přípravných zápasech. Vstupenky navíc jde nově kupovat online přes internet. Ve středu se navíc do nového kabátu oblékne i klubový web.

Tento týden navíc klub zveřejnil možnou vizualizaci rekonstrukce stávajícího zimního stadionu, kterou má na starost Plachého společnost Aufeer Design. „Firma se zabývá nejen návrhy autodesignu, ale zaměstnáváme i pár architektů. Je to jen moje privátní aktivita, nic víc jsem tím nezamýšlel. Tak měsíc to nechám být, počkám, jaké budou ohlasy, jak na to bude reagovat veřejnost, a pak se uvidí, jakým směrem to uchopíme dál.“

Dresy jako Vegas? Není potřeba v tom něco hledat Už v průběhu léta ukázal Bruslařský klub dresy pro nadcházející sezonu. Domácí bílou variantu se zelenými prvky doplní tentokrát venkovní šedý dres, který se trochu podobá trikotům Las Vegas Golden Knights z NHL. „Jestli tam hledáme vztah Mladá Boleslav – Tomáš Hyka – Las Vegas, dá se to tam najít. Chtěli jsme ten dres zase nějak trochu změnit a šli jsme o odstín níž z černé. Není potřeba v tom něco hledat, klukům to sluší, budeme v nich vozit body z venku. Těším se na to!“ dodal s úsměvem GM Jan Tůma. Letos to bude s novinkou! Tmavá verze dresů #bkboleslav pro @telhcz 2018/2019 totiž bude šedá! pic.twitter.com/Ds0J7hemd7 — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) 23. srpna 2018

