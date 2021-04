Pravděpodobné sestavy: Slavia může slavit titul! Bitva o záchranu v Brně

FORTUNA:LIGA může už tento týden poznat mistra! Pokud Slavia v neděli vyhraje v Ďolíčku, bude se radovat z třetího titulu v řadě. Kromě vršovického derby nabízí 29. kolo další zajímavé duely. V přímé bitvě o evropské poháry poměří síly Plzeň a Slovácko. Bojuje se také o záchranu, kde Brno přivítá na svém hřišti Teplice. V Mladé Boleslavi se pak odehraje prestižní duel, do města škodovek přijede Liberec. Podívej se na pravděpodobné sestavy, vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů , sbírej body podle jejich výkonů a nezapomeň, že v každém kole se i nadále hraje o ceny za téměř šest tisíc korun.

Oba týmy neprohrály v posledních čtyřech zápasech. Pokud Sigma vyhraje, přeskočí Baník v tabulce, aktuálně ztrácí dva body. Ostravští ve vzájemných duelech drží pětizápasovou neporazitelnost. Sigmu trápí zranění, proto by se mohla vyplatit sázka na stopera Patrizia Stronatiho (9,5 milionů).

Dynamo se dál topí v krizi, z výhry se naposledy radovalo na začátku února. Od té doby z deseti zápasů braly Budějovice jen čtyři remízy, navíc vypadly z poháru. Naopak Jablonec se může pyšnit skvělou formou, bojuje o poháry. Hodně gólů v poslední době dává Ivan Schranz (12,7 milionů).

Mladá Boleslav se od příchodu trenéra Karla Jarolíma zvedla, trochu se odpoutala od sestupových příček. Stále ale nemá nic jisté, teď navíc přivítá na svém stadionu neoblíbený Liberec, který rovněž stále myslí na poháry. Zajímavými výkony se na jaře prezentuje záložník Tomáš Ladra (10,8 milionů).

Přímá bitva o poháry! Viktoria se v průběhu jara nakopla ke stíhačce a ještě živí šanci na postup do Evropy. Jedno z míst aktuálně drží Slovácko, sobotní soupeř Plzně. Tým z Uherského Hradiště na Západočechy umí, ovládl poslední tři vzájemné duely. Střeleckou formu má nicméně Jean-David Beauguel (12,1 milionů).

Jedna z posledních nadějí Příbrami na záchranu. Středočeši se topí na sestupové příčce, navíc mají problémy se sestavou a v týdnu dostali nálož na domácím hřišti od Bohemians. Karviná je z pohledu záchrany na tom velmi dobře, může tak hrát v klidu. Prosadit by se mohl Michal Papadopulos (10,6 milionů).

Zlín stále nemá jistou záchranu, navíc táhne negativní sérii pěti porážek. Nováček z Pardubic naopak nadále překvapuje, stále se pohybuje v přední polovině tabulky. Ve středu navíc v domácím azylu v Ďolíčku urval bod se Spartou, když dotáhl dvoubrankové manko. Mohla by se vyplatit sázka na Ewertona (9,5 milionů).

Přímá bitva o záchranu. Zbrojovka aktuálně ztrácí na Teplice, které drží poslední nesestupové místo, čtyři body. Severočechy trápí marodka, navíc z ligové výhry se naposledy radovali na začátku března. Brňané mají jednu z posledních šancí v boji o udržení ligy. Nemuselo by padat moc gólů, co zkusit brankáře Jiřího Flodera (6,1 milionů)?

Tady by mělo jít o jednoznačnou záležitost. Opava působí už zoufale, její šance na záchranu je minimální. Posledních pět zápasů prohrála, navíc dala jediný gól. Sparta sice už není v takové formě jako po příchodu Pavla Vrby, i tak by si měla se Slezany v klidu poradit. Střelecké trápení by mohl ukončit Adam Hložek (11,1 milionů).

Pokud Slavia vyhraje, bude slavit už v neděli titul. Rival z Vršovic jí ale rozhodně nedá nic zadarmo. „Klokani“ se navíc můžou pyšnit solidní formou, v lize naposledy prohráli v únoru v Plzni. Dokonají „sešívaní“ zlatý hattrick hned na první pokus? Vyplatit by se mohla sázka na Lukáše Provoda (11,4 milionů).