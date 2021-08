Pravděpodobné sestavy: dostane se Liberec z posledního místa?

Šesté kolo české nejvyšší fotbalové soutěže je tady! Zítra v 16 hodin ho zahájí hned tři utkání najednou. Zvládne Liberec domácí zápas se Zlínem a odlepí se ze dna tabulky? Slavia může v neděli rozstřílet Karvinou. Kdo by se mohl prosadit? Podívej se na pravděpodobné sestavy, vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírej body podle jejich výkonů a hraj o 150 tisíc korun!

Slovácko - Pardubice • Foto Sport

Domácí i letos potvrzují, že aktuálně v lize patří do top šestky. Slovácko nasbíralo v pěti kolech deset bodů. Ztrácelo body pouze se silnými soupeři. Pardubice za minulými výkony zaostávají, nic na tom nemění ani první výhra v minulém kole nad Bohemkou. Domácí gólmanudrží čisté konto.

Liberec - Zlín • Foto Sport

Do Liberce, který je s jedním bodem poslední, naštěstí zavítá oblíbený soupeř, a tak Slovan má šanci se vzchopit. U Nisy porazil Fastav třikrát v řadě, aniž by inkasoval jediný gól. Vstřelená branka dodá domácímu mužstvu sebevědomí a utkání dovede do vítězného konce. Trefí se

Baník - Boleslav • Foto Sport

Mladá Boleslav má oproti minulé sezoně silnou osu týmu. Zkušení stopeři, kreativní záložník i skvělý střelecjsou obklopeni dravým mládím. Také Baník se posunul, zejména doma střílí hodně branek.

Sparta - Budějovice • Foto Sport

Spartě se v lize zatím daří, z pěti utkání zaknihovala čtyři výhry a jednu remízu. Defenziva v čele s gólmanemzároveň třikrát udržela čisté konto, z toho dvakrát doma na Letné. Družina kouče Vrby hraje před svými fanoušky nátlakově, hosté se tak budou především bránit a spoléhat na brejky. Budějovice jsou lepší doma než venku, což se podepíše pod konečný výsledek.

Bohemians - Teplice • Foto Sport

Severočechy trápí slabá defenziva, deset inkasovaných branek v pěti duelech není málo. Teplice s Bohemkou prohrály v létě oba přípravné zápasy, porazit domácí nedokázaly ani jednou z posledních čtyř ligových duelů. Bohemka rovněž hledá formu, ale v některých zápasech nebyl herní projev týmu špatný. Domácí prostředí Pražanům nakonec ale přece jen pomůže a poprvé zvítězí.

Olomouc - Jablonec • Foto Sport

Herní nuda z poslední sezony je v podání Sigmy pryč. Pod staronovým trenérem hraje o poznání ofenzivněji, což se promítá i do aktuálních výsledků. V zápasech padá spousta branek, a to zatím vždy na obou stranách hřiště. Ani hosté nevyjdou nyní gólově naprázdno. Prosadí se

Hradec - Plzeň • Foto Sport

Plzeň vede ligu bez „ztráty kytičky“, další tři body může přidat v Mladé Boleslavi, kde hraje své domácí zápasy nováček z Hradce Králové. „Votroci“ na první výhru mezi elitou stále čekají, tým se trápí v koncovce. Nějaké body do Sazka Fantasy by mohl udělat

Karviná - Slavia • Foto Sport

Slavia je jasným favoritem navzdory čtvrtečnímu poháru. Karviná se v novém ročníku trápí v defenzivě i výsledkově, s průměrem dvou inkasovaných gólů na zápas se boduje složitě. Úřadující mistr v lize naopak ještě nezaváhal, naposledy dokázal porazit Baník i s hráči širšího kádru. Hosté zvítězí a natáhnou sérii 50 ligových duelů bez porážky. V utkání padnou alespoň 3 branky.