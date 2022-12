Sestava na čtvrtfinále MS podle expertů: „Portulavina“! Chybí Ronaldo i Messi

Největší sportovní událost roku míří ke svému vrcholu a hráči Sazka Fantasy sbírají další body! Zítra startují čtvrtfinálové bitvy. Koho si vybrat do sestavy? Podívej se na tým fotbalových expertů iSport.cz a vyber tu nejlepší jedenáctku! V rámci turnaje se navíc hraje celkem o 500.000 Kč a 10 zájezdů.

Martin Vait, vedoucí videooddělení iSport.cz

Tohle nešlo jinak! Už od začátku šampionátu sestavu stavím na Portugalcích (ne zrovna úspěšně), považoval jsem je za jednoho z hlavních favoritů na titul. Až demolice Švýcarska v osmifinále mě v přesvědčení utvrdila i podle fantasy. Jedenáctku vybírám podle soupeřů jednotlivých týmů, Mbappé proti Maguireovi je sice děsivá představa pro anglické fanoušky, přesto si myslím, že obě Selecaa proti Chorvatům, potažmo Maroku jsou větší favorité a mohli by se rozstřílet. Kvalitativně jsou jinde než dosavadní soupeři čtvrtfinálových outsiderů. Kreativních bodových záložníků na MS mnoho není, tahouni Bruno Fernandes a Bernardo Silva jsou tedy jasnou volbou. Z téhož důvodu stavím Lucase Paquetu z Brazílie, který se proti Švýcarům konečně rozjel, i Rabiot má za sebou zatím velmi slušné mistrovství - tady jsem se díval na vysokou hodnotu za poměrně nízkou cenu. Skvěle v tomto ohledu fungují defenzivní hráči Portugalska, které by Maroko nemělo směrem dopředu tolik trápit. Při obranných problémech Brazílie je Éder Militao vítanou stabilitou v obranné čtyřce. Kapitánem jsem zvolil Richarlisona, kterého šampionát zastihl v životní formě, i Vinicius je extrémně úderný, a co teprve Goncalo Ramos! Celkem tedy přesně 100 milionů kreditů.

Sestava Martina Vaita před čtvrtfinále MS • Foto koláž iSport.cz

Jakub Plaskura, redaktor iSport.cz

Tým jsem jednoduše poskládal ze čtyř mančaftů, kterým ve čtvrtfinále věřím. Kapitánem volím Kyliana Mbappého, protože je zatím dle mého soudu nejlepším hráčem šampionátu a má na to aktivně se podílet na vyřazení Anglie. Nejvíce důvěřuji Portugalsku proti Maroku, proto jsem do fantasy sestavy zakomponoval hned pětici krajanů Cristiana Ronalda. Marocká pohádka dle mého ve čtvrtfinále skončí, protože Portugalci hrají rychlejší a přímočařejší fotbal než Španělé. V obraně sázím na zkušenost veteránů a formu Dioga Dalota. Vynechal jsem naopak brazilská ofenzivní esa, protože chorvatská konzerva se nebude tak snadno otevírat jako ta korejská. Tajnou zbraní je pro mě Julián Álvarez, který byl v posledních zápasech Argentiny v kurzu. Oranjes se zaměří na Messiho a pro mládence z Manchesteru City se může naskytnout zajímavý prostor.