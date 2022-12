Portugalsko válí, Ronaldo se dívá. Potřebuje slyšet pravdu, říká ikona

Dva týdny od svého konce v Manchesteru United jako by se bořil další pilíř v kariéře Cristiana Ronalda. Svět řeší, že ho kouč Fernando Santos bez sentimentu nepostavil do osmifinále mistrovství světa proti Švýcarsku, a Portugalci svého soupeře mezitím s gustem přebrousili 6:1. Nastává soumrak letité Ronaldovy show?

Je pravou ikonou prvních dvou dekád tisíciletí, nejen sportovní, ale i společenskou. Kolem jeho osobnosti vznikl kult a připočteme-li jeho až sebestřednou starost o svůj zevnějšek, podílel se na vytváření normy určité dokonalosti, a to všechno podpíraly jeho brilantní výkony a gólová představení, aby zdaleka nezůstalo jen u pozlátka.

Cristiano Ronaldo, světoznámá značka CR7.

Ta teď ale působí, jako by ji opadala kdysi špígl nígl omítka, i když na slávě nic neztrácí. Stačí se podívat na fotky z úterního osmifinále proti Švýcarsku, kdy menší část fotografů přímo na stadionu fotila před výkopem zahajovací jedenáctku Portugalska, zatímco drtivá většina se natlačila před lavičku mužstva a ukazováčky kropila náhradníky. Nebo náhradníka. Ronalda.

Už den před zápasem portugalští novináři tenhle scénář na základě svých informací předpovídali. Ne proto, že mezi hvězdou a trenérem Fernandem Santosem měly vzniknout spory, nebo že určitá disharmonie spočívá ve vztazích mezi Ronaldem a jeho spoluhráči. Ale protože se přirozeně nabízelo, že mužstvo se bez něj na trávníku dokáže obejít. Tak, jako ho (ne)šikovně preparoval ze svého výběru na podzim v United nizozemský kouč Erik ten Hag.

Nedotknutelnost se rozplývá

Nemyslitelná, skoro kacířská věta.

Ale pod dojmem z úterního utkání zcela pravdivá.

„Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval,“ vysvětloval to pak Santos. „Pro každý zápas vyberu hráče, který se nejvíc hodí do mé strategie,“ pokračoval.

Abychom ale tyto výroky úplně pochopili, trenér Santos působí u portugalského áčka od roku 2014 a nikdy předtím přitom tyto úvahy neexistovaly. Platila jasná rovnice: důležitý zápas = Ronaldo v základu.

Kouč Santos měl koule, že posadil Ronalda. Ramos je objev MS, říká Folprecht Video se připravuje ...

Nedotknutelnost, jakou si sám Ronaldo vůči sobě pěstoval, a kterou k němu chovalo dlouhé roky i jeho nejbližší okolí v týmech, kde působil – a zcela patřičně – se za poslední dva týdny viditelně rozplývá.

„Santos je manažer, který má s Cristianem neuvěřitelný vztah už osm let, ale je tu spoustu fanoušků a lidí v okolí Cristiana, kteří mu nejsou schopni říct pravdu. A já si myslím, že on hlavně potřebuje slyšet pravdu,“ myslí si Gary Neville, bývalý obránce United.

Počátek můžeme hledat už ve dvojakém působení v Juventusu. Tehdy ještě sázel góly jako vždycky, dohromady úctyhodných 81, prostě paráda. Ovšem mužstvo v sestavě s ním upadalo. S nadsázkou řekněme, že třeba i nepozorovaně, protože zraky mířily na Ronalda, který se trefoval nůžkami a z obřích výskoků a vůbec různě. Jenže od jara 2021 náležely tituly konkurentům z Milána.

Návrat do Manchesteru United? První sezona zase jako víno, individuálně. Utrápený soubor skončil ovšem šestý, třináct bodů od Ligy mistrů, aspoň ale Ronaldo mohl říkat, že dělal první poslední, trefil se 24krát napříč soutěžemi.

Ať příkladně stárne

Takže je Ronaldovo umění pořád stejně magické, a dovede svůj tým k triumfům, jako to uměl v první éře v United, později v Realu a třeba i na začátku angažmá v Juve?

Ne. Přichází čas jiných a CR7 jim asi častěji a častěji bude fandit z lavičky. I jeho zkrátka dohnala všemocná příroda. Jako každého smrtelníka, jehož tělo stárne.

Ronaldo na MS: zásadní gól z penalty, sporná hlavička a oslavy s týmem Video se připravuje ...

„Je trenér Juventusu ten špatný? Je to trenér Manchesteru? Nebo Portugalska? Tihle tři s ním udělali vlastně stejnou věc,“ glosoval to Neville.

S tím rozdílem, že Ronaldova mysl zůstává stále sebevědomá a zároveň už i sebeklamná. A ze všeho nejrychleji potřebuje právě tuto svou vlastnost změnit, aby se ze závěru jeho kariéry nestala trapná komedie plná ublíženosti, nýbrž následováníhodné stárnutí jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob.

Ať je svou tvrdou prací a péčí o vlastní kariéru příkladem mladým začátečníkům.

A ať se pokusí bez náznaků nespravedlivých ústrků vůči sobě zabrat v momentě, kdy ho o to ještě trenér požádá. Vždyť třeba ta chvíle brzy nastane, co my víme.

„Ta urážlivost, přešlapování, trucování, to musí přestat. Jeho odkaz je daný, je jeden z nejlepších fotbalistů historie, to si musí uchovat,“ vzkazuje mu v dobré víře Neville.

Portugalsko jede, a Ronaldo se teď prostě musel jen dívat.