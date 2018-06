ANKETA redaktorů Sportu: derby = hit sezony. Kde bodoval Baroš a Danny?

MICHAL KOŠTUŘÍK

Nejlepší hráč: Stanislav TECL (útočník Slavie)

Cože, náhradník ze Slavie? No a? V Jablonci byl na podzim výtečný, jeho góly daly klubu naději na grandiózní jarní jízdu. Už bez něj. Tecl pro změnu pomohl vybojovat „sešívaným“ druhé místo.

Nejlepší trenér: Petr RADA (Jablonec)

Možná jste ho po minulé sezoně posílali do důchodu. Brzy, pánové a dámy. To spíš vyhoří nějaký třicátník než „plukovník“. To, co předvedl s Jabloncem, se dlouho nikomu nepovede.

Nejlepší zápas: Sparta – Slavia 3:3 (21. kolo)

Nejprestižnější zápas, největší drama, nejšílenější zvrat ve skóre. Derby pražských „S“ pobavilo a nadchlo. Pro nestranného fanouška velkolepá podívaná. Jinak to bylo o infarkt.

Unikátní VIDEO ze zasněženého derby Sparta - Slavia: podívejte se na záběry přímo od hřiště 1080p 720p 360p REKLAMA

Největší zklamání: Adolf Šádek

Po doklopýtání se k titulu bych čekal od vedení mistrovského klubu nadhled a doušku pokory. Jenže plzeňský boss se při oslavách choval jako buran. Teď bude reprezentovat v Lize mistrů. Hm…

Událost sezony: Petrželův comeback

Ve Zlíně dali v dobré víře novou šanci Vlastimilu Petrželovi. Chtěli mu pomoct, vrátit mu fotbal, který miluje. Z jeho úst létaly perly, lid se náramně bavil. Ale tři měsíce stačily.

Jedenáctka roku: Hrubý (Jablonec) - Řezník (Plzeň), Jemelka (Olomouc), Jugas (Slavia) - Stanciu (Sparta), Daníček (Slovácko) - Masopust (Jablonec), Plšek (Olomouc), Kopic (Plzeň) - Tecl (Slavia), Krmenčík (Plzeň).