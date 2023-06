Traoré otočil: místo Jablonce do Plzně?! Pelta má útočníka ze Sparty

Měla to být hotová věc, alespoň Jablonec to tak bral. Právě tam měl přestoupit záložník Ibrahim Traoré ze Slavie. Jenže nakonec by podle informací iSport.cz mohlo být vše jinak. Čtyřiatřicetiletý středopolař z Pobřeží slonoviny měl o víkendu po návratu z dovolené v Africe změnit původní plán a raději řeší vábení nového plzeňského trenéra Miroslava Koubka. Traoré tak nakonec pravděpodobně posílí konkurenční Viktorii! „Náplast“? Miroslav Pelta bere útočníka ze Sparty.