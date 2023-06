Sejk: Hrát ve Spartě 20 minut? Nic pro mě. Na další hostování už nechci

V ligové anketě o nejméně oblíbeného hráče by byl hodně nahoře. Václav Sejk (21) je bejk. Zarputilý útočník, který lační jen po vítězství. Remízy nebere, porážky nenávidí. Ve výběru české jednadvacítky je na hrotu jedničkou, mužstvo se o něj v ofenzivě opírá. Rodák z Děčína si přeje, ať ho turnaj vystřelí k zahraničnímu angažmá či pevnému místu v sestavě Sparty, do níž se má vrátit z hostování v Jablonci. „Na další už nechci,“ říká pevným hlasem.

Oblíbil si golf, rád relaxuje v sauně a třeba i na ženském fotbale, kde fandí přítelkyni Gabriele Šlajsové. Ta válí za Slavii, letos slavila na domácí scéně ligový i pohárový triumf. Co se týká týmových úspěchů, může dělat na partnera Václava Sejka dlouhý nos. „Ona vyhrála double i v minulé sezoně. Já jsem se loni zachránil v baráži a letos dvě kola před koncem,“ popisuje s úsměvem ctižádostivý útočník.

Říká se o vás, že jste na hřišti blázen. Souhlasíte?

„Jsem dost emotivní, týmový hráč. A vítězný typ. Jakmile se prohrává nebo je remíza, chci vyhrát. Ať je jakákoliv minuta. Možná to někdy pro zkušenější spoluhráče vypadá špatně, když nám třeba stačí remíza. Ale já prostě chci pokaždé vyhrávat. Proti komukoliv. Největší emoce jsou po vítězství.“

Máte to tak v každém sportu?

„Myslím, že úplně všude. Neumím prohrávat. Porážky koušu docela blbě a nějakou chvíli se mnou není úplně řeč. Hledám možnosti, abych z toho nějak vyklouzl a neprohrál.“

To musíte poslední dvě sezony docela trpět. Na hostování v Teplicích a v Jablonci jste moc nevyhrávali.

„Každému jsem říkal, že jsem byl ze Sparty zvyklý vyhrávat. I v Teplicích v žácích. Teď jsem působil ve dvou klubech, v nichž se nám výsledkově moc nedařilo. Bylo to psychicky náročné. Naštěstí jsme na začátku jara udělali s Jabloncem šňůru a bylo to dobrý. Ke konci se to zase zhoršilo a já cítil, že už by to chtělo pauzu. Bylo to dlouhé. Potřeboval jsem si před EURO oddechnout, abych byl opět plný sil. Hodně chodím do sauny, starám se o tělo.“

ANKETA

Odpočinek byl krátký. Bude stačit?

„O odpočinku se ani bavit nemůžeme. Každý asi na chvilku vypnul. Já jsem byl v Řecku na dovolené s přítelkyní a kamarády. Samozřejmě to není tak, že bych tam deset dnů ležel u moře a u bazénu. Udržoval jsem se, skoro každý den jsem běhal a potom jsem najel na individuální tréninky. Všichni chceme být na EURO připravení. S žádnou dovolenou už nepočítám. Nemůžu přijet zpátky a říct si o týden volna. Udělám vše pro to, aby mě to později nedoběhlo.“

Brankář Matěj Kovář se nepřetrhl, aby na turnaj odjel. Ve finále se omluvil kvůli lehčímu zranění. Pro vás je šampionát důležitý?

„Každý z nás má jinou pozici. On je hráč Manchesteru United. (úsměv) Když to řeknu blbě, na takový šampionát úplně nemusí. Já bych se tam chtěl ukázat a třeba se prodat. Anebo ukázat Spartě, že mám na to, abych v ní hrál a nechodil pořád po hostováních.“

Začnete letní přípravu na Letné?

„Teď to neřeším. Teď je pro mě důležité EURO. Pokud se povede, otevřou se mi úplně jiné dveře. Byl jsem na dvou hostováních a na další bych už jít nechtěl. Takhle to mám v hlavě nastavené. Být dva a půl roku na hostování mi přijde už hodně. Byl bych rád, kdybych