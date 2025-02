Trpišovský změnil rituál: Měli jsme přes třicet střel… Chorý má problém

Po bezbrankové první půli jste zápas rychle otevřeli gólem z penalty. Byl to klíč k druhému jarnímu vítězství?

„Asi ano. Jsme rádi, že máme tři body, vítězství z venku, nedostali jsme gól a vytvořili jsme si spoustu šancí - to jsou pozitiva. Nerodilo se to ale úplně lehce. V první půli jsme zahodili některé příležitosti, které volaly po gólu. Úvodní poločas byl hodně rozkouskovaný, byla tam spousta hluchých míst, video, přerušování, nemělo to spád. Po pauze jsme do toho dobře vstoupili, ze stran jsme se dostávali do přečíslení a vytvářeli tlak do pokutového území. Z toho rezultovala penaltová situace. Postupem času jsme se zlepšeným zakládáním dostávali do náporu. Zase jsme měli hodně šancí. Některým hráčům by určitě pomohlo dát gól, výsledek mohl být také výraznější. Měli jsme přes třicet střel… Góly jsme dali v uvozovkách jen ze standardek.“

Uvažoval jste, že po bezbrankovém poločase sáhnete do sestavy?

„Ne, vůbec. Jen jsme upravovali postavení hráčů z hlediska zakládání akcí. Soupeř se připravoval na Provoda, předávali si ho dva hráči v situacích, kdy chodil do hloubky, nebo za obranu. Věnoval se mu hlavně Vacek. Proto jsme o půli změnili zakládání, postavení na ofsajd lajně. Hodně nám to pomohlo, do hry jsme více dostali Dioufa. Lajnové hráče soupeře jsme chtěli odlákávat jinými hráči. Povedlo se nám to ihned před penaltovou situací. Ale hlavně jsme dostali víc hráčů do ofenzivy. V prvním poločase, při hře do bloku, jsme se dopředu dostávali prostorovými míči, ale zase nám chyběli hráči z druhé vlny.“

Proč dostal na hrotu útoku Chytil přednost před Chorým?

„Bylo to vynucené. Tomáš má zdravotní problém, který ho celý týden limitoval. Až v pátek večer jsme se během tréninku rozhodli, že s námi do Pardubic pojede. Upřímně, nebylo to ani na to, aby do zápasu šel. Možná jen v případě, kdybychom na konci honili výsledek. Na druhou stranu, Mojma v systému 3-4-3 ve středové pozici dá v podstatě vždycky gól. Dneska nám moc pomohl, nahradil Tomáše a perfektně to zvládl. Jen škoda, že v první půli nebyl produktivnější. Se Schranzem utahali obránce soupeře, což nám postupem času hodně pomohlo.“

Sice jste dvakrát skórovali po standardní situaci, ale celkem jste měli jedenáct rohů, ze kterých se nic neurodilo. Proč?

„Chybí nám správná trajektorie kopu. Na trénincích to kluci kopou perfektně, ale třeba náš první roh… Potřebujeme lepší trajektorii. Dále nám v těchto situacích chybí krok. Ke konci zápasu to Zima dobře protečovával, ale k zakončení jsme se nedostali. Musíme mít lepší výběr místa. Co je pozitivní, aspoň byly z rohů závary, byli jsme nebezpeční. Nicméně platí, že je musíme lépe dohrávat.“

Měli jste 32 střel, xG skoro 4, s postupem utkání řadu velkých šancí, ale jen dvě branky. Je to věc, i ve spojitosti s dvěma zápasy v Evropské lize, která vás na startu jara nejvíce trápí?

„Je to věc dlouhodobější charakteru. My tlačíme, hrajeme proti hodně hráčům soupeře ve vápně. Pak je logické, že střelecké situace nejsou snadné. Viděli jsme to na příkladu Tomáše Holeše v první půli, kdy střílí v kontaktu s hráčem. Ale jasně, trápí nás to delší dobu. V Evropě i v lize. Na konci podzimu jsme ale uměli být v těžkých zápasech produktivní, ať už v Olomouci nebo v Ostravě. Co nás drží, a za to musím celý tým pochválit, je práce do defenzivy. Inkasovali jsme jen sedm gólů, je proti nám nejméně střel. Zápasy tak nemusíme otáčet a honit výsledek. Na druhou stranu, když je proti nám šance, je stoprocentní jako dnes. Koncovku ale samozřejmě musíme zlepšit. Věřím, že s lepšími terény to přijde. Někdy je to o jednom zápase, aby si ofenzivní hráči sáhli na bod. Je to o hlavě, klidu, sebevědomí. Věnujeme se tomu, ale stresový situační faktor ve vápně je jiný, než v tréninku.“

Jestli jsem správně viděl, na pokutový kop jste se díval. Nezatrnulo vám, když se míč z kopačky Ivana Schranze vznesl hodně vysoko?

„Ano, díval jsem se. (směje se) Už ani nevím, kdy se to protrhlo, že jsem zase začal penalty sledovat. Spíše mi zatrnulo, jak dlouho to trvalo od písknutí penalty k jejímu zahrání. Byly tam dohady, strkanice, posouvání hráčů… To není nikdy dobrý signál pro kopajícího hráče. Modlil jsem se, ať už se kope. Ivan to takhle zahrává, po střele si trochu poskočil, snad to bylo radostí z gólu, nikoliv z toho, kam to kopl.“