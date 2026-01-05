Jablonec si jde pro Baráta, talent ze Slovácka! Jaká může být role Sparty?
Posily pro Slovácko? Pokud vůbec nějaké budou, teprve jsou na cestě. „Nechci kusy,“ říká jasně kouč Roman Skuhravý. Limitem je ekonomika a také fakt, že řadě hráčů končí v létě smlouvy a klub potřebuje prostředky na jejich prodloužení. Navíc hrozí odchody. O mladíka Daniela Baráta (19) usiluje podle informací iSportu Jablonec. Ozvaly se i Pardubice. „Na jaře by ale měl ještě zůstat,“ uvedl zdroj.
Teenager Daniel Barát byl jedním z mála pozitiv Slovácka v podzimní části Chance Ligy. V nevýrazné éře kouče Jana Kameníka dostal první starty v nejvyšší soutěži a hned na sebe výrazně upozornil. Dneska ho má na radaru tuzemská špička. V létě nejspíš odejde za lepším. Favoritem na jeho transfer je Jablonec, údajně je v tomto případě ve hře i kooperace Severočechů se Spartou.
Jak to číst? Může se prý stát, že hráče koupí Pražané s tím, že ho nechají na určitý čas na hostování ve spřízněném Jablonci. Každopádně není pravděpodobné, že by rychlonohý Barát (14 utkání, 448 minut, 0+0) zmizel z Uherského Hradiště už nyní v zimě. Chce dodělat školu, v klubu má navíc smlouvu. A trenér Roman Skuhravý mu hodlá dopřát další ligové minuty. „Má obrovský potenciál,“ zmínil hned po svém příchodu do klubu.
Při pondělním ostrém startu přípravy se mu nehlásila žádná posila. Za jednu, a tu největší možnou, však on sám bere uzdravujícího se Pavla Jurošku, na něhož se dle svých slov těšil před nástupcem do nového angažmá nejvíc. „Ještě nejsem na sto procent připravený, ale postupně se to zlepšuje a začínám trénovat, zatěžovat kyčel. Vypadá to dobře,“ pochvaloval si čtyřiadvacetiletý křídelník, jenž naposledy zasáhl do hry na začátku listopadu.
Pak ho zradilo zdraví, konkrétně problém s chrupavkou. Na operaci nakonec nemusel, léčil se konzervativním způsobem. Teď potřebuje nabrat kondici a sílu. „Bylo to nepříjemné, ale nepouštěl jsem si do hlavy operaci,“ poznamenal. Pokud půjde vše podle plánu, měl by být „ready“ na první jarní souboj s Baníkem Ostrava, důležitým v bitvě o záchranu soutěže. S týmem by rád naplno trénoval na herním kempu v Turecku.
Trenérův inaugurační výrok, že se na něj hodně těšil, ho mile překvapil. „Samozřejmě mi to lichotí a beru to jako obrovskou motivaci. Vnímám pozitivně, co po mně trenér chce. Že to není, když to řeknu blbě, jenom běhání za obranu. Je to víc komplexní. Celý minulý rok byl pro mě náročný, často jsem byl zraněný. Chci do toho teď investovat maximum,“ ujistil Juroška, jehož starší bratr Jan bojuje o postup mezi elitu se Zbrojovkou.
Slovácko naopak čeká od konce ledna těžká šichta o udržení Chance Ligy, po podzimu je tým poslední. Ovšem optimismus vzbudil nástup kouče Skuhravého a dvě výhry v posledních čtyřech partiích. „Změna šla cítit hned. V kabině i na hřišti. Najednou jsme byli dominantnější, všichni běhali, presovali,“ ocenil práci nového trenéra. „Dodal nám sebevědomí, které jsme potřebovali,“ shrnul. Na jaře už by se neměl Juroška dívat na zápasy pod Skuhravým z tribuny. „Chci tu důvěru splatit na hřišti. Hrozně se těším,“ přiznal.